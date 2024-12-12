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تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - سعر السكر، يعد  السكر  من السلع الأساسية فى أى بيت مصرى، ويحرص المستهلكين على معرفة أسعاره بالمحال التجارية والأسواق.

 

ويكتسب موضوع تطوير صناعة السكر أهمية بالغة، فالاستدامة هي كلمة السر في عصرنا الحالي، ويعتبر السكر منتجا يعتمد عليه الملايين في حياتهم اليومية، وله تأثير كبير على البيئة والمجتمعات المحلية.

أسعار السكر اليوم الخميس 

سجل  السكر المعبأ اليوم  الخميس وفقا لما يتم بيعه بالمحال التجارية والأسواق بداية من 32 إلى 35 جنيه للكيلو كمتوسط سعر.

 

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سعر السكر التموينى 

يبلغ سعر كيلو السكر المخصص للمواد التموينية نحو 12.6 جنيه.

تعرف على حجم إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

سعر السكر اليوم
سعر السكر اليوم

انطلاق موسم قصب السكر الشهر المقبل.. زيادة أسعار التوريد 25% لدعم المزارعين.. "التموين" تسعى لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي

 

تستعد  وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم توريد قصب السكر، والمقرر أن يبدأ مطلع الشهر المقبل، وأيضا موسم إنتاج السكر من البنجر والذي يبدأ في منتصف فبراير 2025.

اجتماع  وزير التموين مع رؤساء شركات السكر لبحث استعدادات موسم قصب السكر الجديد 

واجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء شركات السكر (القصب – البنجر) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية،  لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وبحث  استعداد الشركات لاستقبال موسم انتاج السكر من القصب والذي يبدأ مطلع شهر القادم يناير 2025، وموسم إنتاج السكر من البنجر والذي يبدأ في منتصف فبراير 2025.  وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام العمل بمصانع السكر، واستعداد الشركات لاستقبال الموسم الجديد لإنتاج السكر من القصب.

 

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

وأكدت وزارة التموين ضرورة الاهتمام بجودة إنتاج السكر المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.وأشارت وزارة التموين إلى أهمية العمل على زيادة رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث ان السكر يعتبر من السلع الأساسية الهامة للمواطنين.وأكدت وزارة التموين أنه لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 90 % ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج. 

أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الجديد 2025 

ووافق مجلس الوزراء، على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، عند 2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر، و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر، بزيادة 25 % عن الموسم المنقضي، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا للإنتاج المحلي. وجاءت الزيادة  لتشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها.

وبلغ سعر توريد طن قصب السكر لعام 2024 نحو 1500 جنيها للطن، و1900 لطن بنجر السكر.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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