6 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا في 2023 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:51 مساءً - شارك الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، متحدثا في فعالية إطلاق منصة تشبيك الأعمال تحت عنوان “إيطاليا تلتقي مصر Italy Meets Egypt” التي دشنها صندوق الودائع والقروض الإيطالي بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة ومكتب الوكالة الإيطالية للتجارة (ITA) في القاهرة، وهيئة تنمية الاستثمارات الإيطالية في الخارج (SIMEST).

وجاء ذلك بمشاركة واسعة وفعالة لمنظمات الأعمال والمسئولين الحكوميين من كلا البلدين في إطار المبادرات التي تهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وإيطاليا.

العلاقات المصرية الإيطالية

وأكد رئيس التمثيل التجاري، أن العلاقات المصرية الإيطالية قد شهدت زخمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا في 2023

وأشار إلى تجاوز حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا 6 مليارات يورو في عام 2023، مما يعكس أن إيطاليا تُعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في دول الاتحاد الأوروبي وأكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية. وتُعد قطاعات المنسوجات، والآلات والمعدات، والصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والطاقة أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية إلى إيطاليا. بينما تظل مصر مستوردًا رئيسيًا للآلات والمعدات التكنولوجية والسلع الصناعية الإيطالية.

ولفت إلى أن هناك آفاقا لتعزيز الاستثمارات بين الجانب المصري والإيطالي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الإيطالية في قطاعات التصنيع والبنية التحتية وكذا الزراعة والتصنيع الغذائي بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة إلى جانب نقل التكنولوجيا والخبرات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية للاقتصاد المصري.



تدشين خط الرورو المصرى - الإيطالي للشحن السريع

وأكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله أن تدشين خط الرورو المصرى - الإيطالي للشحن السريع بين مينائي دمياط وترييستا يعد بمثابة نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين مصر وإيطاليا وخطوة هامة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين خاصة في القطاعات الحيوية على غرار قطاعي الزراعة والصناعة.

ويهدف هذا الربط الجديد بين ميناء دمياط في مصر وتريستا في إيطاليا إلى تعزيز تدفق التجارة بين شمال إفريقيا وأوروبا. إن هذا الربط الجديد من شأنه تسهيل نقل الصادرات المصرية من الفواكه، والخضروات الطازجة والملابس والبضائع الأخرى من مصر إلى أوروبا من خلال ميناء ترييستا، بالإضافة إلى نقل منتجات الألبان والمنتجات الزراعية والصناعية من أوروبا إلى مصر، ويقدم هذا الربط الجديد بديلًا سريعًا وفعالا من حيث التكلفة لنقل البضائع بالحاويات، وبشكل خاص بالنسبة للبضائع سريعة التلف.



أشار رئيس التمثيل التجاري الى فرص التعاون بين الشركات الإيطالية والمصرية في القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري لاسيما في ضوء وجود أكثر من 4000 شركة إيطالية مُسجلة بالفعل في المنصة بما يتيح فرصة سانحة أمام الشركات المصرية للمشاركة في اجتماعات ثنائية مع نظرائهم من الشركات الإيطالية العاملة في مختلف القطاعات B2B meetings وبناء شراكات استراتيجية، مع التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة، والطاقة بما يُمهد الطريق أمام تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الإيطالية، والوصول إلى التقنيات المتطورة، والاستفادة من الخبرة الإيطالية في مجالات مثل الآلات الصناعية، الأغذية المصنعة، والممارسات المستدامة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم الحلول المالية الرئيسية التي يقدمها صندوق الودائع والقروض (CDP)، ضمن إطار التعاون الدولي للتنمية.

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