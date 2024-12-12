داليا الباز: حريصون على فتح آفاق التعاون مع البريد القطري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:51 مساءً - استقبلت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، حمد محمد الفهيدة، الرئيس التنفيذي للعمليات، والخليل الريامي، رئيس قسم التسويق والمبيعات بالبريد القطري، بهدف بحث سبل استمرار التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل بين البريد المصري والبريد القطري؛ وذلك بحضور عبده علوان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق، وإيهاب أبو بكر، نائب رئيس مجلس الإدارة للتحول الرقمي، وإسلام عبد الغني مساعد رئيس مجلس الإدارة للخدمات البريدية ونرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي، وحاتم الصولي رئيس قطاع الجودة، وذلك بمقر البريد المصري التاريخي بميدان العتبة.

دعم التعاون مع البريد القطري

وقالت رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن الاجتماع مع البريد القطري؛ يأتي في إطار التعاون المثمر والمستمر بين البريد المصري والبريد القطري بهدف بحث سبل تدعيم أواصر التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل البريدي والاستثمار في مجالات الخدمات المالية واللوجستية وخدمات التجارة الإلكترونية"، مؤكدةً حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون مع البريد القطري، بما يسهم في تطوير الخدمات الحالية واستحداث خدمات جديدة متميزة تخدم المواطنين في كلتا البلدين.

من جانبه قال حمد محمد الفهيدة الرئيس التنفيذي للعمليات بالبريد القطري: "إن هذا اللقاء يأتي في إطار دعم سبل التعاون بين البريد القطري والبريد المصري، بما يسهم في تسهيل نمو الأعمال التجارية وتوفير خدمات منافسة للمواطنين بكلتا البلدين".

تعزيز التعاون المشترك

وأكد أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون وبحث جوانب التطوير المشترك للمنتجات المستقبلية التي تخدم السوق المحلية للبلدين والأسواق العالمية، بما يسهم في زيادة حجم التحويلات المالية والتجارة الالكترونية بالإضافة إلى الترويج للمنتجات المصرية في سوق بريد قطر.

كما أعرب حمد محمد الفهيدة الرئيس التنفيذي للعمليات بالبريد القطري، عن امتنانه للبريد المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في بلده الثاني مصر، متمنيًا التوفيق والنجاح للبريد المصري، وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين البلدين.

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