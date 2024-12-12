أكثر من 4 آلاف شهيد ومفقود بشمال غزة خلال 70 يومًا من موجة الإبادة الأخيرة - أخبار كلمتك

أكثر من 4 آلاف شهيد ومفقود بشمال غزة خلال 70 يومًا من موجة الإبادة الأخيرة - أخبار كلمتك

طلاب كلية الهندسة بعدن يصدرون بيانا - أخبار كلمتك

طلاب كلية الهندسة بعدن يصدرون بيانا - أخبار كلمتك

غلاب يحذر من خطر هؤلاء على اليمن - أخبار كلمتك

غلاب يحذر من خطر هؤلاء على اليمن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. عرض فيلمي «الفستان الأبيض» و«مين يصدق» بدور العرض السعودية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. عرض فيلمي «الفستان الأبيض» و«مين يصدق» بدور العرض السعودية - أخبار كلمتك

تفاصيل مبادرة تحفيظ القرآن لأبناء المصريين في الخارج بـ الجامع الأزهر.. «الموعد والشروط» - أخبار كلمتك

تفاصيل مبادرة تحفيظ القرآن لأبناء المصريين في الخارج بـ الجامع الأزهر.. «الموعد والشروط» - أخبار كلمتك

الحريفة 2 يحقق 3.5 ملايين جنيه إيرادات أمس - أخبار كلمتك

الحريفة 2 يحقق 3.5 ملايين جنيه إيرادات أمس - أخبار كلمتك

كأس إنتركونتيننتال، الأشعة تثبت إصابة محمد عبد الله في العضلة الأمامية - أخبار كلمتك

كأس إنتركونتيننتال، الأشعة تثبت إصابة محمد عبد الله في العضلة الأمامية - أخبار كلمتك

التنظيم والإدارة: امتحان 422 ألف متسابق لشغل الوظائف منذ إنشاء مركز تقييم القدرات - أخبار كلمتك

التنظيم والإدارة: امتحان 422 ألف متسابق لشغل الوظائف منذ إنشاء مركز تقييم القدرات - أخبار كلمتك

خطوات استلام تابلت مدرسي جديد في حالات الفقد أو الاستبدال - أخبار كلمتك

خطوات استلام تابلت مدرسي جديد في حالات الفقد أو الاستبدال - أخبار كلمتك

وفد رفيع المستوى من جامعة إيكس مرسيليا الفرنسية يزور "عين شمس" - أخبار كلمتك

وفد رفيع المستوى من جامعة إيكس مرسيليا الفرنسية يزور "عين شمس" - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

رئيس غرفة الصناعات الهندسية يفتتح مع محافظ بغداد معرض العراق الدولي للإنشاءات (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس غرفة الصناعات الهندسية يفتتح مع محافظ بغداد معرض العراق الدولي للإنشاءات (صور) - أخبار كلمتك

رئيس غرفة الصناعات الهندسية يفتتح مع محافظ بغداد معرض العراق الدولي للإنشاءات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - افتتح محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برفقة عبد المطلب العلوي محافظ بغداد وجمال محمود عنتر نائب السفير المصري ببغداد فعاليات معرض العراق الدولي للاستثمار والإنشاءات والبنية التحتية بمدينة بغداد اليوم الخميس.

 

معرض العراق الدولي للاستثمار والإنشاءات

وتشارك مصر في معرض العراق الدولي للاستثمار والإنشاءات والبنية التحتية، بجناح كبير على مساحة 400 متر يضم 22 شركة من كبريات الشركات المتخصصة في الصناعات الهندسية والكيماوية من إجمالي 80 شركة مشاركة بالمعرض.

 

التواجد المتميز للشركات المصرية بالسوق العراقي

وأثنى عبد المطلب العلوي، محافظ بغداد على التواجد المتميز للشركات المصرية بالسوق العراقي مؤكدًا على ترحيب دولة العراق بالأشقاء المصريين والمنتجات المصرية بمختلف المجال.

 

f2babe6b41.jpg

 

الشركات المصرية لها فرص واعدة في السوق العراقي 

وقال محمد المهندس  رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الشركات المصرية لها فرص واعدة في السوق العراقي خاصة في مجال البنية التحتية وإعادة الإعمار بالعراق.

 

وأكد المهندس: أن العلاقات المصرية العراقية القوية على مستوى الشعبين والقيادة السياسية بين البلدين مهدت بشكل كبير لفتح أسواق المناخ المصري واستفادة الأشقاء بالعراق بالخبرات والشركات المصرية في إعادة الإعمار.


وأضاف: “الهدف أيضًا من مشاركتنا في معرض العراق هو حصول الشركات المصرية على مكانتها الطبيعية في الأسواق العربية ونفاذ منتجاتها في ظل منافسة شرسة من الصين وتركيا على سبيل المثال”.

39713162a9.jpg

 

صادرات مصر من منتجات الكيماويات 

 من جانبه قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان السوق العراقي به طلب كبير على الصناعات الكيماوية المصرية ومنها منتجات البلاستيك والدهانات واللدائن والمنتجات الزجاجية والكيماويات الوسيطة ومواد التبطين والعزل والمواسير بمختلف أنواعها والوصلات والمواد اللاصقة والغراء.
 

وأشار إلى أن صادرات مصر من منتجات الكيماويات بلغت ١٥٠ مليون دولار خلال ٢٠٢٣ بمعدل نمو ١٣٪؜ مقارنة بعام ٢٠٢٢.

 

وأوضح أن من أهم أدوات الترويج للمنتجات المصرية المشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة مثل معرض العراق الدولي للاستثمار والبنية التحتية والإنشاءات لأنه يحقق أكثر من هدف منها عرض المنتج المصري أمام المنافسين والتعرف على طبيعة السوق واحتياجاته ومن خلاله تعد دراسة السوق وتتواصل مباشرة مع العميل وتسعير منتجاته وفقا للأسعار التنافسية التي تتناسب مع طبيعة احتياجات السوق.

8c2bea2045.jpg

 

وأكد طارق الجمل مدير عام شركة اكسبو لاين  للخدمات اللوجيستية المسئولة عن تقديم الخدمات اللوجيستية للشركات المصرية أن معرض العراق الدولي مهم جدًّا ويفتتح فرص لتواجد الشركات المصرية ويحقق فرص كبيرة للتصدير للعراق وهناك ترحيب كبير من الأشقاء العراقيين بالمنتج المصري.

20c89dad9d.jpg

 

وقال أشرف الهواري الممثل للشركة  المنظمة لتواجد الشركات المصرية بمعرض العراق الدولي: إن هناك رغبة كبيرة من الشركات المصرية للتواجد بالسوق العراقي وأيضًا طلب كبير على المنتجات المصرية وهذا المعرض يفتح المجال لمزيد من الشراكات الاقتصادية المصرية العراقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح يبدأ من 40 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق