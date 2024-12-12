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البنك الوطني السويسري يقرر خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس - أخبار كلمتك

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البنك الوطني السويسري يقرر خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس - أخبار كلمتك

البنك الوطني السويسري يقرر خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:15 مساءً - قرر البنك الوطني السويسري، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس اليوم الخميس، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى خفض أقل، وذلك في سياق مواجهة التضخم المنخفض وقوة الفرنك السويسري.

البنك الوطني السويسري يقرر خفض سعر الفائدة

بهذا الخفض، وصل سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 0.5%، حيث كانت توقعات أكثر من 85% من خبراء الاقتصاد تشير إلى خفض قدره 25 نقطة أساس، بحسب CNBC  عربية.

أول اقتصاد رئيسي يخفف من سياسة الفائدة

وكانت سويسرا أول اقتصاد رئيسي يخفف من سياسة الفائدة في مارس، حيث نفذ البنك أربعة تخفيضات هذا العام لمواجهة ارتفاع قيمة الفرنك وانخفاض أسعار المستهلك.

 

البنك المركزي السويسري، كلمتك

انخفاض الضغوط التضخمية الأساسية 

وأشار البنك في بيان له عقب أول اجتماع برئاسة مارتن شليجل إلى انخفاض الضغوط التضخمية الأساسية هذا الربع، وذكر أن تخفيف السياسة النقدية يأخذ هذا التطور في الحسبان.

 البنك الوطني السويسري أصدر توقعات تضخم جديدة أقل من توقعات سبتمبر، حيث يتوقع متوسط ​​التضخم السنوي 1.1% في 2024، و0.3% في 2025، و0.8% في 2026،  التضخم السويسري ارتفع إلى 0.7% في نوفمبر مقارنة بـ0.6% في أكتوبر، كما سجل الفرنك السويسري، باعتباره ملاذًا آمنًا وسط الاضطرابات في منطقة اليورو، أثّر سلبًا على فرص التصدير السويسري بسبب ارتفاعه وقلة الطلب الخارجي.

وخلال أكتوبر، انخفض مؤشر مناخ الأعمال إلى أدنى مستوى منذ يناير 2021، مما يشير إلى توقعات بانخفاض الطلبات والمبيعات في الربع الرابع، وفي نوفمبر، أفادت جمعية الصناعة Swissmem بتباطؤ في قطاعات التكنولوجيا السويسرية مع عدم وجود مؤشرات على تعافٍ قريب.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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