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وزير الصناعة: مصر تعتز بالعلاقات الوطيدة التي تجمعها مع قطر - أخبار كلمتك

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وزير الصناعة: مصر تعتز بالعلاقات الوطيدة التي تجمعها مع قطر - أخبار كلمتك

وزير الصناعة: مصر تعتز بالعلاقات الوطيدة التي تجمعها مع قطر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:45 صباحاً - شارك الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور طارق على فرج الأنصاري، سفير دولة قطر الشقيقة بالقاهرة وكل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين وأحمد كجوك وزير المالية والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ومحمد جبران وزير العمل والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية.

 

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في بداية كلمته خلال الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل: "يسعدني أن أنقل لحضراتكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء".

وقال إنه: "يسعدنى أن أتقدم بالأصالة عن نفسي والإنابة عن الدكتور رئيس مجلس الوزراء ببالغ التهنئة للشعب القطرى الشقيق بمناسبة العيد الوطنى لدولة قطر، كما أعرب عن سعادتى بحضور هذا الإحتفال باليوم الوطنى لدولة قطر الشقيقة في ضوء العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقة التي طالما جمع مصر بها وبشعبها الشقيق علاقات أخوة وتعاون على مستوى مختلف الأصعدة".

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وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرصه على حضور هذا الاحتفال في نهاية عام مثمر من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين زاخرا بتبادل العديد من الزيارات الرسمية بين مسئولي البلدين ورجال الأعمال وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين الشقيقين.

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تحقيق التنمية ورخاء الشعوب

وأشار إلى أن هذه الزيارات قد حملت إشارة واضحة على عمق وأصالة العلاقات بين البلدين، ومثلت دليلًا عمليًا واضحًا على عزم قيادة البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر التأكيد على أهمية تنسيق الرؤى والمواقف من أجل تعزيز قدرات البلدين بشكل عام في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، تلك التحديات غير المسبوقة التي تفرض على دولتينا العربيتين تقديم أولويات التعاون وتوحيد الجهود ونبذ أي خلافات، والعمل بجد وهمة من أجل إعلاء قيم السلام والأمن والاستقرار والاحترام المتبادل والسعي من أجل تحقيق التنمية ورخاء الشعوب وتحقيق تطلعاتها في احتلال مكانتها المستحقة على الساحة الدولية.

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وأعرب الوزير عن اعتزاز وتقدير مصر للعلاقات الوطيدة والتي تجمعها مع دولة قطر وإخواننا القطريين، بالإضافة إلى الروابط الأخوية والتاريخية والتي تمتد لما قبل تدشين العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين وتتجاوز الأطر الرسمية المعتادة خاصة مع ماتحمله العلاقة بين البلدين من فرص وقدرات لاسيما في شقها الاقتصادي، والتي يجب الاستفادة منها واستغلالها بالشكل الأمثل.

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 ووجه الدعوة لجميع المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين للانطلاق نحو تحقيق ذلك، مؤكدا أن الإرادة المشتركة على إقتران العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين بالعزم الصادق على جعل القادم منها أكثر تميزًا من خلال النهوض بالعلاقات بين البلدين للوصول إلى آفاق جديدة تعزز فيها الإستثمارات المشتركة والتجارة البينية والسياحة والتعاون في المشروعات الإستراتيجية مثل مشروعات النقل والصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات، حيث إن البلدين لديهما فرص وإمكانات واعدة على النحو الذى يدعم قاطرة التنمية والتقدم للبلدين.


وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء تقدير الدولة المصرية للسلطات القطرية الكريمة والتي تحيط الجالية المصرية في دولة قطر برعاية أخوية في ظل الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين على كافة المستويات والأصعدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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