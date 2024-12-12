مشاهير العرب - بدعم زوجته مى كساب.. أوكا يُشعل حفل «بيلبورد عربية للموسيقى».. صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدعم زوجته مى كساب.. أوكا يُشعل حفل «بيلبورد عربية للموسيقى».. صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد أزمتها الأخيرة.. نفاذ تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في «دبي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد أزمتها الأخيرة.. نفاذ تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في «دبي» - أخبار كلمتك

تعرف على اسعار الخضروات ظهر الخميس في عدن - أخبار كلمتك

تعرف على اسعار الخضروات ظهر الخميس في عدن - أخبار كلمتك

إندلاع حريق في مخيم للنازحين بأبين (صورة) - أخبار كلمتك

إندلاع حريق في مخيم للنازحين بأبين (صورة) - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:36 - استشهاد 39 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:36 - استشهاد 39 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:36 - بث مباشر.. الدكتور مصطفى مدبولى يشهد افتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:36 - بث مباشر.. الدكتور مصطفى مدبولى يشهد افتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية 2024 - أخبار كلمتك

نتائج زيارة السيسي للدنمارك والنرويج وأيرلندا (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

نتائج زيارة السيسي للدنمارك والنرويج وأيرلندا (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

2500 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بسوهاج - أخبار كلمتك

2500 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بسوهاج - أخبار كلمتك

الصحة تكشف حقيقة وجود فيروسات مجهولة تصيب الجهاز التنفسي - أخبار كلمتك

الصحة تكشف حقيقة وجود فيروسات مجهولة تصيب الجهاز التنفسي - أخبار كلمتك

المركزي الأوروبي يتجه لخفض الفائدة للمرة الرابعة خلال 2024 - أخبار كلمتك

المركزي الأوروبي يتجه لخفض الفائدة للمرة الرابعة خلال 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

المركزي الأوروبي يتجه لخفض الفائدة للمرة الرابعة خلال 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المركزي الأوروبي يتجه لخفض الفائدة للمرة الرابعة خلال 2024 - أخبار كلمتك

المركزي الأوروبي يتجه لخفض الفائدة للمرة الرابعة خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:35 صباحاً - يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، اجتماعه الدوري لمراجعة أسعار الفائدة في ظل توقعات قوية بإعلان خفضها  للمرة الرابعة خلال العام 2024، على خلفية تراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

 

ويتوقع كثير من المحللين خفض الفائدة الأوروبية اليوم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3 %، بحسب سكاي نيوز عربية.

المركزي الأوروبي، كلمتك

سعر مرجعي لتحديد أسعار فائدة الإقراض

وتستخدم هذه الفائدة التي تحصل عليها البنوك على أموالها المودعة لدى البنك المركزي الأوروبي كسعر مرجعي لتحديد أسعار فائدة الإقراض لدى البنوك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، ولذلك تمرر هذه البنوك الانخفاض في الفائدة الرئيسية إلى عملائها في صورة خفض أسعار الفائدة على القروض والودائع، وفي حال إقراره سيكون خفض الفائدة الأوروبية اليوم هو الخفض الرابع منذ بداية العام الحالي.

 

قلق المركزي الأوروبي من ضعف اقتصاد منطقة اليورو

يأتي ذلك في ظل تزايد قلق البنك المركزي الأوروبي من ضعف اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مع احتمال نشوب نزاع تجاري عنيف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم على جميع الواردات الأمريكية بعد تنصيبه يوم 20 يناير المقبل.

 

انخفاض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف

في الوقت نفسه يتوقع البنك المركزي الأوروبي انخفاض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2 % خلال العام الحالي رغم ارتفاعه في الشهر الماضي إلى 2.3 %.

ومن المتوقع أن تكشف كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي توقعات البنك الجديدة بشأن التضخم في منطقة اليورو خلال مؤتمرها الصحفي الذي ستعقده بعد اجتماع مجلس المحافظين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

أسعار الشوفان اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق