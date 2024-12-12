رئيس البريد تبحث مع نظيرها الأردني تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:15 صباحاً - استقبلت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، سامي الداوود، رئيس مجلس إدارة البريد الأردني، على رأس وفد رفيع المستوى؛ بحضور نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي، وذلك بمقر البريد المصري التاريخي بميدان العتبة.

تعزيز التعاون المشترك

قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن لقاء سامي الداوود، رئيس مجلس إدارة البريد الأردني، جاء بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين البريد المصري والبريد الأردني، في مجالات الخدمات المالية والبريدية واللوجستية وخدمات التجارة الإلكترونية، بما يسهم في تقديم خدمات بريدية ومالية متميزة للمواطنين في كلتا البلدين.

أكدت الباز حرص البريد المصري على استمرار التعاون المشترك مع البريد الأردني بما يسهم في تقديم خدمات بريدية ومالية متميزة للمواطنين في كلتا الدولتين.

ومن جانبه أعرب سامي الداوود، رئيس مجلس إدارة البريد الأردني، عن شكره للبريد المصري على حفاوة الاستقبال والروح الطيبة التي شعر بها في بلده الثاني مصر.

تطور البنية التحتية للبريد

كما أكد أهمية التعاون المشترك بين الجانبين، مبديًا سعي البريد الأردني إلى فتح آفاق جديدة من التعاون مع البريد المصري، مشيدًا بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والخدمات التي يقدمها، متمنيًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين البلدين.

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