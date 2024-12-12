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سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

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سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:10 صباحاً - واصلت أسعار الزيت، استقرارها اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.


أسعار الزيت في الأسواق اليوم 

«كلمتك» تستعرض سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

سعر زجاجة الزيت، كلمتك
سعر زجاجة الزيت، كلمتك

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، استقر متوسط سعر زيت عباد الشمس بنحو 84.4 جنيه، ليتراوح من 57 إلى 100 جنيه للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وسجل متوسط سعر زيت عباد الشمس سلايت نحو 85.4 جنيه، وتراوح من 53 جنيهًا إلى 104 جنيهات للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 95.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر الزيت، كلمتك
سعر الزيت، كلمتك

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 100.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 70 إلى 120 جنيهًا للتر.

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 57 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 58 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 63 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 67 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 63 ألف جنيه.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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