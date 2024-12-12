مشاركة 25 وزارة وهيئة وجهة، تفاصيل معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية قبل افتتاحه اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:05 صباحاً - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 12 ديسمبر،معرض تراثنا للحرف اليدوية، في دورته السادسة 2024 اليوم الخميس 12 ديسمبر حتى 21 ديسمبر؛ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وذلك بمشاركة عدد كبير من الجهات المعنية بالحرف اليدوية والتراثية ومنها غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات والغرفة التجارية للأثاث بدمياط وذلك لدعم وتنمية صغار مصنعي الأثاث بدمياط، وكذلك مشاركة متميزة من الجامعات المصرية المختلفة وذلك لتشجيع طلبة الجامعات على الابداع الفني في مختلف المجالات، وجناح لعرض منتجات ضيوف مصر من اللاجئين وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

كما تشارك بالمعرض الجامعة التكنولوجية بطيبة الأقصر واتحاد المستثمرات العرب وسيدات حلايب وشلاتين ومشروع الفسطاط والفواخير ومؤسسة حياة كريمة ومشروع دعم رائدات الأعمال ومؤسسة مودة (تطوير منطقة السيدة عائشة) والمجلس القومي للمرأة وجناح الأطفال المبدعين والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومدرسة إيجيبت جولد والشركة القابضة للغزل والنسيج وحاضنة الأثاث بجامعة حلوان.

معرض تراثنا ملتقى يضم كافة الجهات المهتمة بالصناعات الحرفية والفنون التراثية

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على أن يكون معرض تراثنا ملتقى يضم كافة الجهات المهتمة بالصناعات الحرفية والفنون التراثية المصرية بالإضافة إلى تواجد مختلف الوزارات والجهات الحكومية والأهلية والتي تتعاون فيما بينها لتدعم الآلاف من الحرفيين والفنانين من كافة المحافظات.

أكبر ملتقى للحرف اليدوية والتراثية



وأوضح رحمي أن تمثيل الوزارات والجهات الشريكة والجامعات في أكبر ملتقى للحرف اليدوية والتراثية يعمل على تعزيز تضافر الجهود المعنية بإتاحة الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية اللازمة لأصحاب الحرف اليدوية، والعمل بالشراكة على تمكينهم وفتح منافذ تسويقية جديدة لهم في الأسواق المحلية ومساعدتهم على النفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الخارجية، فضلا عن أن التنسيق مع الشركاء يساهم في التوسع في جهود التوعية بالخدمات الفنية التي تتيحها الدولة لأصحاب المشروعات وذلك تشجيعا للشباب على اقتحام مجال العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة.



وقال رحمي إن النسخة السادسة من معرض تراثنا ستشهد تمثيل لأكبر عدد من الجهات الشريكة في المعرض من خلال 25 وزارة وهيئة وجهة ومبادرة وبرنامج مهتم بقطاع الحرف اليدوية في مصر، وذلك إيمانا من جهاز تنمية المشروعات بجدوى إتاحة الخدمات بالتنسيق مع الشركاء، والعمل على الوصول بتلك الخدمات إلى المستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات الحرفية بأيسر الطرق الممكنة.



وأشار رحمي إلى مشاركة عدد من الوزارات ومنها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الصناعة (كرييتف ايجيبت) ووزارة الري والموارد المائية (مبادرة تنمية مستدامة من قلب النيل) بالإضافة إلى عدد من الجهات الدولية ومنها الوكالة الإسبانية للتنمية من خلال مشروعها والذي يستهدف دعم التجمعات الإنتاجية النسائية بالمحافظات الحدودية والصعيد، وكذلك مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة (رابحة) التابع لمنظمة اليونيدو.

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