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أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، البطاطس تبدأ بـ 5 جنيهات وارتفاع الفلفل والليمون - أخبار كلمتك

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أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، البطاطس تبدأ بـ 5 جنيهات وارتفاع الفلفل والليمون - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، البطاطس تبدأ بـ 5 جنيهات وارتفاع الفلفل والليمون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 07:45 صباحاً - أسعار الخضار اليوم الخميس في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

 «كلمتك» تستعرض أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

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سعر الخضار اليوم، كلمتك

 

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

  • تراوح سعر كيلو الطماطم  بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 15 جنيهًا.

 

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سعر الخضروات اليوم، كلمتك

 

سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 9 إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 8 جنيهات إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 8 إلى 16 جنيها.

 

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 12 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 20 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.

 

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سعر الخضار اليوم، كلمتك

 

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الخميس

  1. تراوح سعر كيلو ملوخية من  10 إلى 12 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 14 إلى 20 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 10 إلى 16 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو بسلة من 25 إلى 35 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو سبانخ من 7 إلى 11 جنيها.

 

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اسعار الخضار اليوم، كلمتك

 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الخميس

  • تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بطاطا من 3.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.

 

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اسعار الخضار اليوم، كلمتك

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الخميس

وعن سعر الليمون اليوم الخميس في سوق العبور لجملة الخضراوات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 27 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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