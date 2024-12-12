الأفضل في الوقت الحالي، خبير يكشف طريقة الاستثمار في الذهب بقيمة تبدأ من 10 آلاف جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 03:05 صباحاً - قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، إن استثمار مبالغ مالية صغيرة في حدود 10 آلاف جنيه وارد فى قطاع الذهب.



وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق فى تصريحات خاصة، أن لجوء المواطنين إلى حفظ قيمة أموالهم في الذهب في ظل ارتفاع معدلات التضخم أمر طبيعي، وبقيمة 10 آلاف جنيه يمكن شراء بعض التعليقات الذهبية التى يمكن ربطها فى السلاسل بهذا المبلغ.



ولفت إلى أن هناك بعض السبائك الصغيرة والتي تصل إلى 1 و2 جرام للاستثمار بمبالغ مالية صغيرة.

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الاستثمار في الذهب

وكان عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب، أكد في تصريحات سابقة أن الاستثمار في الذهب يُعتبر خيارًا آمنًا، إلا أنه طويل الأمد وليس قصير المدى، ناصحًا الأفراد الذين لديهم فائض مالي بشراء الذهب، خاصة في الأوزان الخفيفة التي تشهد إقبالًا في السوق لملاءمتها مع ميزانيات مختلفة.

وأوضح أن الذهب دائمًا في صعود على المدى الطويل وبالتالي يعد استثمار جيد طويل الأجل وكذلك مخزن جيد للقيمة على المدى المتوسط والقصير، خاصة في ظل التقلبات العالمية الحالية يعد الأداة الأفضل للتحوط.

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