مشاهير العرب - موعد ومكان حفل تامر عاشور في ليلة رأس السنة 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان حفل تامر عاشور في ليلة رأس السنة 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بلو آيفي كارتر تحتفل بعرض فيلم «Mufasa: The Lion King» مع والديها (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بلو آيفي كارتر تحتفل بعرض فيلم «Mufasa: The Lion King» مع والديها (فيديو) - أخبار كلمتك

المراكز تبدلت، جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السادسة - أخبار كلمتك

المراكز تبدلت، جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السادسة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان حفل مصطفى حجاج ليلة رأس السنة الجديدة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان حفل مصطفى حجاج ليلة رأس السنة الجديدة - أخبار كلمتك

أول تعليق من معتمد جمال بعد ترشيح اسمه لقيادة الزمالك خلفا لجوميز - أخبار كلمتك

أول تعليق من معتمد جمال بعد ترشيح اسمه لقيادة الزمالك خلفا لجوميز - أخبار كلمتك

طلق زوجته بسببه، جيري تيرنر العازب الذهبي يعلن إصابته بسرطان غير قابل للشفاء - أخبار كلمتك

طلق زوجته بسببه، جيري تيرنر العازب الذهبي يعلن إصابته بسرطان غير قابل للشفاء - أخبار كلمتك

اليوم، وزير التموين يتفقد عددا من المنشآت التموينية ويفتتح سوق اليوم الواحد بالبحيرة - أخبار كلمتك

اليوم، وزير التموين يتفقد عددا من المنشآت التموينية ويفتتح سوق اليوم الواحد بالبحيرة - أخبار كلمتك

ترامب يوجه دعوة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور حفل تنصيبه - أخبار كلمتك

ترامب يوجه دعوة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور حفل تنصيبه - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي في أزمة وتصريحات جوارديولا "طق حنك" - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي في أزمة وتصريحات جوارديولا "طق حنك" - أخبار كلمتك

سعر الخضروات والفاكهة اليوم.. الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الخضروات والفاكهة اليوم.. الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

الأفضل في الوقت الحالي، خبير يكشف طريقة الاستثمار في الذهب بقيمة تبدأ من 10 آلاف جنيه - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأفضل في الوقت الحالي، خبير يكشف طريقة الاستثمار في الذهب بقيمة تبدأ من 10 آلاف جنيه - أخبار كلمتك

الأفضل في الوقت الحالي، خبير يكشف طريقة الاستثمار في الذهب بقيمة تبدأ من 10 آلاف جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 03:05 صباحاً - قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، إن استثمار مبالغ مالية صغيرة في حدود 10 آلاف جنيه وارد فى قطاع الذهب.


وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق فى تصريحات خاصة، أن لجوء المواطنين إلى حفظ قيمة أموالهم في الذهب في ظل ارتفاع معدلات التضخم أمر طبيعي، وبقيمة 10 آلاف جنيه يمكن شراء بعض التعليقات الذهبية التى يمكن ربطها فى السلاسل بهذا المبلغ.


ولفت إلى أن هناك بعض السبائك الصغيرة والتي تصل إلى 1 و2 جرام للاستثمار بمبالغ مالية صغيرة.

اسعار الذهب اليوم، كلمتك

الاستثمار في الذهب 

وكان عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب، أكد في تصريحات سابقة أن الاستثمار في الذهب يُعتبر خيارًا آمنًا، إلا أنه طويل الأمد وليس قصير المدى، ناصحًا الأفراد الذين لديهم فائض مالي بشراء الذهب، خاصة في الأوزان الخفيفة التي تشهد إقبالًا في السوق لملاءمتها مع ميزانيات مختلفة.

وأوضح أن الذهب دائمًا في صعود على المدى الطويل وبالتالي يعد استثمار جيد طويل الأجل وكذلك مخزن جيد للقيمة على المدى المتوسط والقصير، خاصة في ظل التقلبات العالمية الحالية يعد الأداة الأفضل للتحوط.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق