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اطمن على أهلك وحبايبك، المصرية للاتصالات تتيح اليوم مكالمات دولية مجانية إلى سوريا - أخبار كلمتك

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اطمن على أهلك وحبايبك، المصرية للاتصالات تتيح اليوم مكالمات دولية مجانية إلى سوريا - أخبار كلمتك

اطمن على أهلك وحبايبك، المصرية للاتصالات تتيح اليوم مكالمات دولية مجانية إلى سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:45 صباحاً - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وي" عن تقديم  مكالمات دولية إلى سوريا  صالحة لمدة أسبوع ابتداءً من اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024. 

 

تطبيق العرض لجميع عملاء الموبايل

وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات أن هذا العرض سارٍ لجميع الموبايلات للاطمئنان على أهلهم وذويهم فى سوريا.

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 وقالت الشركة إنه حرصًا على مساندة ودعم العملاء للاطمئنان على ذويهم في سوريا، ستتم إتاحة مكالمات دولية مجانية بدءًا من يوم الخميس 12 ديسمبر 2024 ولمدة أسبوع كامل وذلك تحت شعار «اطمن على أهلك وحبايبك في سوريا».

خدمة الشرائح المدمجة eSIM

وفي سياق آخر أطلق  الشركة المصرية للاتصالات خدمة الشرائح المدمجة eSIM، وذلك بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على إطلاق الخدمة رسميا في مصر.


ويأتي ذلك في إطار حرص المصرية للاتصالات على حصول عملائها على أحدث ما وصلت إليه تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، والتوسع في تقديم خدمات جديدة متطورة تلبي احتياجات عملائها وتطلعاتهم وفقا لاستراتيجية الشركة التي ترتكز على العميل، والتي تتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي.

 

وتعتبر الشريحة المُدمجة  eSIM  بديلًا مثاليًّا للشريحة التقليدية؛ حيث يمكن للعميل التنقل بين شبكات المحمول المختلفة دون الحاجة إلى استخدام أكثر من شريحة، حيث تتيح تخزين المعلومات لكل خط مع سهولة التنقل بينها، كما تجنب العميل تعرضها  للتلف أو الفقد.

وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إن "إطلاق خدمة الشريحة المدمجة eSIM لعملائنا يأتي تماشيًا مع إستراتيجيتنا المرتكزة على تحقيق متطلبات العملاء وتمكينهم بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم، بما يواكب التطور الرقمي المتسارع وأنماط الحياة المتطورة في ظل التحول الرقمي الكبير الذي يشهده العالم" وأضاف "حريصون على توفير حلول الاتصالات المبتكرة التي تضمن لعملائنا الاستفادة القصوى من الخدمات الرقمية وتضمن لنا الريادة في سوق الاتصالات المصري".

 

خطوات تشغيل الشريحة المدمجة 

ولتشغيل الشريحة الجديدة يجب على العميل التأكد من دعم هاتفه لهذه الخدمة من خلال الدخول على إعدادات الهاتف أو الاتصال بـ ١١١ خدمة عملاء المصرية للاتصالات للتحقق من توفر الخدمة على هاتفه ثم التوجه إلى أقرب فرع من فروع WE المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لشراء خدمة الشريحة المدمجة eSIM والحصول على QR code الخاص بالخدمة ومن ثم تنزيل ملفات الخط وتعريفات الشبكة شرط الاتصال بشبكة WiFi ثم يقوم بعدها بالاتصال بمركز خدمة عملاء المصرية للاتصالات ١١١ لتأكيد البيانات وتفعيل الخدمة. وستتاح الخدمة لجميع عملاء الأفراد سواء في حالة استبدالها أو في حالة شراء خط جديد أما عملاء الشركات فهي متاحة لهم في حالة الاستبدال فقط.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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