ارتفاع مبيعات سيارات كوبرا الفارهة خلال عام 2024 بالسوق المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:26 مساءً - استقبل السوق المصري منذ قليل سيارات كوبرا ليون، الهاتشباك الرياضية بالتزامن مع مرور عام علي طرح علامة كوبرا بالسوق المصري، والتي حققت مبيعات غير متوقعة في ظل تلك الأوضاع والأزمات التي يشهدها السوق المصري.

اجمالي مبيعات سيارات كوبرا الفارهة في السوق المصري

واعلن الوكيل المحلي للعلامة الفارهة كوبرا، اجمالي مبيعاتها بالسوق المصري خلال عام وبلغت نحو 1362 الف سيارة الهاتشباك,، مما دفع العلامة لطرح سيارة اخري بالسوق المحلي موديل 2025، وهي سيارة "كوبرا ليون" المُدمج على غطاء المحرك، جنبًا إلى جنب مع المصابيح مع التجهيزات الخارجية، وبوصة، والجناح المُدمج بالسقف، وكذلك نظام العادم المكون من أربعة مخارج وشاشة للنظام المعلوماتي الترفيهي وشريط تمرير مرئي مُضيء لاستعراض المهام وأدوات التحكّم. وهناك كذلك نظام صوتي عالي النقاء

وحصلت سيارات كوبرا موديلات 2025 علي محرك مزوّد بشاحن هواء، سعته 1.4 لترات، ويتّصل المحرك رباعي يصل قوته 150 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن-متر. ويتّصل المحرك رباعي الأسطوانات بعلبة تروس أوتوماتيكية من ثماني سرعات لتوفير تجربة قيادة ديناميكية وسريعة الاستجابة.

وزودت السيارة بنظام العادم المكوّن من أربعة مخارج Quad Exhaust System، بخلاف المرايا الجانبية التي يُمكن طيُّها كهربائيا والمزوّدة بخاصية التدفئة، وغيرها. ويُمكن للعملاء الاختيار ما بين تسعة ألوان مختلفة للطلاء الخارجي، من بينهم لونين جديدين كليًا، وهما اللون البرونزي المطفي الجديد Century Bronze Matt، والرمادي المطفي Enceladus Grey Matt. وذلك بخلاف الألوان الأخرى المفضّلة المتاحة لكوبرا مثل Magnetic Tech Matt، وFiord Blue، وTaiga Grey، وMidnite Black، وMagnetic Tech، وGraphene Grey، وأخيرًا اللون الأبيض الجليدي Glacial White.



ومِن بين التجهيزات الداخلية الجديدة حصلت علي نظام الإنارة الترحيبي في الأمام والخلف، والذي يعرض شعار العلامة "كوبرا" على الأرض أمام الأبواب، ونظام الإضاءة الداخلي (Interior Ambient Lighting)، وشاشة العدّادات الرقمية خلف مقوّد "كوبرا" ثلاثي الأذرع متعدد الاستخدامات المكسو بالجلد، وكاميرا الرؤية الخلفية، ومثبّت السرعة الإلكتروني (Electronic Cruise Control System)، ونظام الدخول السهل دون استخدام المفاتيح التقليدية (Keyless Go)، وغيرها من التجهيزات المميّزة.

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