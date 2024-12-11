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واتساب: نعمل على إصلاح العطل ونتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها قريبا - أخبار كلمتك

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واتساب: نعمل على إصلاح العطل ونتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها قريبا - أخبار كلمتك

واتساب: نعمل على إصلاح العطل ونتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها قريبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:11 مساءً - قالت الصفحة الرسمية لواتس اب عبر موقع التواصل فيس بوك:" نحن على علم ببعض المشكلات في الوصول إلى WhatsApp. نحن نعمل بنشاط على إيجاد حل وبدأنا نرى عودة إلى الوضع الطبيعي بالنسبة لمعظم الناس. ونتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها قريبا".

عطل التطبيقات اليوم الاربعاء 

واجه بعض مستخدمي تطبيق فيس بوك  و"واتساب"، المملوك لشركة ميتا، في بعض البلدان مشكلات مؤقتة، مساء يوم الأربعاء، في استخدام التطبيق.

وأظهر موقع "داون ديتكتور"، المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، أن أكثر من 4 آلاف من مستخدمي "واتساب" أبلغوا عن مشكلات بحلول الساعة 8:50 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

كما ذكر مستخدمون على منصة "إكس"، تويتر سابقًا، أنهم يواجهون صعوبة في استخدام "واتساب" وفيس بوك، كما أفاد التقرير ببعض المشكلات فى تطبيق إنستجرام أيضا.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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