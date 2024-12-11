خبير: أوقية الذهب تصل لـ 3 آلاف دولار في 2025، وهذا ما سيحدث للدولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:00 مساءً - أسعار الذهب، كشف نورس حافظ الخبير في أسواق الذهب والمجوهرات، عن توقعاته لأسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

مؤشر سعر الدولار عالميا

وقال "حافظ" خلال تصريحات بقناة "العربية بيزنس": إنه من الصعب استمرار الدولار الأمريكي في الارتفاع أمام العملات الأخرى، والبنوك الأوروبية المركزية ستقوم بخفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليكون هناك نوع من التوازن بالنسبة لليورو مقابل الدولار وبالتالي يمنع الدولار من الارتفاع.

خفض أسعار الفائدة أوروبيا وأمريكيا

ولفت إلى أن خفض أسعار الفائدة على مستوى البنك المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي سيجعل التداولات محدودة حتى نهاية العام وبالتالي لا يتوقع تحركات كبيرة في مؤشر الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب بالسوق المحلية فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 11-12-2024 ارتفاع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء بالصاغة

اسعار الذهب

وأشار: من المتوقع انخفاض سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي الي 2.5% أما الفيدرالي الأمريكي ستكون عند الـ3.5% وذلك حتى مطلع 2025، وهذا من شأنه يؤدي الي حدوث تحركات في اسعار الذهب عالميا.

وتوقع: ارتفاع اسعار الذهب إلي 3 َآلاف دولار للأوقية في 2025



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