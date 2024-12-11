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خبير: أوقية الذهب تصل لـ 3 آلاف دولار في 2025، وهذا ما سيحدث للدولار - أخبار كلمتك

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خبير: أوقية الذهب تصل لـ 3 آلاف دولار في 2025، وهذا ما سيحدث للدولار - أخبار كلمتك

خبير: أوقية الذهب تصل لـ 3 آلاف دولار في 2025، وهذا ما سيحدث للدولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:00 مساءً - أسعار الذهب، كشف نورس حافظ الخبير في أسواق الذهب والمجوهرات، عن توقعاته لأسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

مؤشر سعر الدولار عالميا

وقال "حافظ" خلال تصريحات بقناة "العربية بيزنس": إنه من الصعب استمرار الدولار الأمريكي في الارتفاع أمام العملات الأخرى، والبنوك الأوروبية المركزية ستقوم بخفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليكون هناك نوع من التوازن بالنسبة لليورو مقابل الدولار وبالتالي يمنع الدولار من الارتفاع.

خفض أسعار الفائدة أوروبيا وأمريكيا

ولفت إلى أن  خفض أسعار الفائدة على مستوى البنك المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي سيجعل التداولات محدودة حتى نهاية العام وبالتالي لا يتوقع تحركات كبيرة في مؤشر الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب بالسوق المحلية فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 11-12-2024

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء بالصاغة

اسعار الذهب 

وأشار: من المتوقع انخفاض سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي الي 2.5% أما الفيدرالي الأمريكي ستكون عند الـ3.5% وذلك حتى مطلع 2025، وهذا من شأنه يؤدي الي حدوث تحركات في اسعار الذهب عالميا.

وتوقع: ارتفاع اسعار الذهب إلي 3 َآلاف دولار للأوقية في 2025 
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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