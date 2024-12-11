حزب البعث في سوريا يعلق نشاطاته ويسلم مقاره وسلاحه للداخلية - أخبار كلمتك

حزب البعث في سوريا يعلق نشاطاته ويسلم مقاره وسلاحه للداخلية - أخبار كلمتك

مصر تدين استهداف الاحتلال للبنية التحتية العسكرية فى سوريا وتقويض مقدرات الدولة - أخبار كلمتك

مصر تدين استهداف الاحتلال للبنية التحتية العسكرية فى سوريا وتقويض مقدرات الدولة - أخبار كلمتك

حدوث هذا الأمر بعدن للمرة الأولى - أخبار كلمتك

حدوث هذا الأمر بعدن للمرة الأولى - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدرية طلبه تستقبل عزاء زوجها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدرية طلبه تستقبل عزاء زوجها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد «صور» - أخبار كلمتك

كأس رابطة الأندية، العمراوي حكما للمحلة وزد ومحمد عباس لفاركو والطلائع - أخبار كلمتك

كأس رابطة الأندية، العمراوي حكما للمحلة وزد ومحمد عباس لفاركو والطلائع - أخبار كلمتك

بنك كندا يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 3.25% - أخبار كلمتك

بنك كندا يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 3.25% - أخبار كلمتك

عطل يضرب فيس بوك وواتساب وإنستجرام حول العالم - أخبار كلمتك

عطل يضرب فيس بوك وواتساب وإنستجرام حول العالم - أخبار كلمتك

مرموش يتصدر قائمة فرانكفورت لمباراة ليون في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

مرموش يتصدر قائمة فرانكفورت لمباراة ليون في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس في مواجهة سانت جيلواز بالدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس في مواجهة سانت جيلواز بالدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

انقطاع مفاجيء لخدمة الاتصال والانترنت - أخبار كلمتك

انقطاع مفاجيء لخدمة الاتصال والانترنت - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

تحديث الصناعة ينظم ورشة عمل حول آليات احتساب وخفض البصمة الكربونية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تحديث الصناعة ينظم ورشة عمل حول آليات احتساب وخفض البصمة الكربونية - أخبار كلمتك

تحديث الصناعة ينظم ورشة عمل حول آليات احتساب وخفض البصمة الكربونية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:10 مساءً - نظم مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ورشة عمل حول احتساب وتخفيض البصمة الكربونية لقطاع الصناعات الغذائية.

 

 

d25efc5a14.jpg
6c9fb06ffa.jpg

 

ويأتى ذلك بحضور أكثر من 20 عميل للمركز في منطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

165b90680b.jpg
f34c2ba3fe.jpg


وتم خلال ورشة العمل عرض الخدمات الفنية التي يقدمها مركز تحديث الصناعة لعملائه تحت مظلة وزارة الصناعة والتي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

 وتعرف «البصمة الكربونية» هي التأثير البيئي للأنشطة البشرية، مثل استهلاك الطاقة والانبعاثات، ما يسهم في تغير المناخ والتدهور البيئ

 

تحديث الصناعة يطلق نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني

 

أطلقت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك بعد تحديث المحتوى وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء في مختلف المنشآت الصناعية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالاهتمام بملف التحول الرقمي لدعم القطاعات الصناعية المختلفة. 

ويتطلع مركز تحديث الصناعة من خلال موقعه الإلكتروني الجديد لمواصلة رحلة الدعم والتطوير للقطاعات الصناعية والعمل على البرامج المتنوعة التي تساهم في تمكين التصنيع محليًا وغيرها من الخدمات التي والبرامج التي تتكامل لخلق صناعة مصرية تنافسية.

ونجح المركز منذ توليه مسؤولية تحديث وتطوير الصناعة المصرية عام 2000 في تقديم 120 ألف خدمة لأكثر من 9 آلاف عميل في 11 قطاعا صناعيا متخصصا، لدراسة مشاكلها واحتياجاتها، من خلال وضع استراتيجيات وخطط التطوير لتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المنشآت، وتطوير أنظمة العمل بداخلها بكل ما تحتاجه من تدريب وبناء قدرات وإرساء تطبيقات التحول الرقمي وربط الصناعة بالبحث العلمي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

عضو باتحاد الصناعات: الحكومة نجحت في جذب أنظار المستثمرين لمصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق