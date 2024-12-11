اتحاد الغرف يطالب بتعميم أسواق اليوم الواحد في جميع المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:50 مساءً - دعا المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تعميم مفهوم “سوق اليوم الواحد” الذي أطلقته غرفة تجارة الإسكندرية العريقة ليشمل كافة المحافظات حتى يتم تلبية احتياجات المواطنين في هذه المحافظات بأسعار مخفضة.

أسواق حضارية ومنظمة ومراقبة بشكل جيد

وقال إنها أسواق حضارية ومنظمة ومراقبة بشكل جيد لضمان التزام العارضين بجودة السلع والأسعار المخفضة، ويجب التوسع في إنشائها وتنظيمها من خلال الغرف التجارية التي ترعاها، ويجب أن تكون بالتنسيق مع المحافظين.

وشدد على أهمية ان تتعاون الغرف من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية للقيام بدورها على أفضل وجه حتى لا تطغى على جهودهم أطراف أخرى.

يجب ألا تقتصر هذه الأسواق على المواد الغذائية



وطالب المكاوي بضرورة ألا تقتصر هذه الأسواق على المواد الغذائية خاصة وأن المستهلكين يشترون سلعا أخرى يجب التأكد من جودتها وانخفاض أسعارها، بحيث يعرضون منتجات أخرى غير المواد الغذائية والمنتجات زراعية في نفس المكان كل يوم على سبيل المثال يعرض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المعدات والأجهزة المنزلية، ويوم آخر للملابس الجاهزة والأحذية، ويوم ثالث للأثاث والأدوات المنزلية... وهكذا حتى ينعكس تخفيض الأسعار على الأصناف المتداولة في السوق.

المطالبة تحديد أماكن لإقامة أسواق حضارية منظمة بعيدة عن المناطق المزدحمة



وأضاف المكاوي انه يجب على المحافظين والأجهزة المحلية والرقابية تشديد المرور على الأسواق العشوائية المنتشرة فى كافة المحافظات حيث انها تقام فى أماكن مزدحمة مما يعرقل حركة المرور وغير مراقبة بالنسبة لجودة السلع ومستوى أسعارها وان يتم تحديد أماكن لاقامة أسواق حضارية منظمة بعيدة عن المناطق المزدحمة ويتوافر فيها كافة الخدمات التي يحتاجها التاجر ومزود بالمرافق من مياه وكهرباء وإنارة وصرف ودورات للمياه آدمية بخلاف عوامل الأمان وسبل الحماية المدنية للوقاية من حدوث أى كوارث والحفاظ على الأرواح والممتلكات، إلى جانب مراقبة مشددة على جودة ومستوى الأسعار.

تعميم على أسواق اليوم الواحد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه بتمديد أسواق اليوم الواحد لتعمل يومين في الأسبوع بدلًا من يوم واحد، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق مزيد من التيسير في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم تشكيل لجنة لإصلاح وهيكلة الهيئات الاقتصادية، موضحًا أن هناك إبقاء على عدد من الهيئات الاقتصادية ودمج أخرى، بالإضافة إلى تصفية هيئتين.

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