ارتفاع أسعار الليمون بالأسواق اليوم والكيلو يسجل 65 جنيها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:05 مساءً - أسعار الليمون اليوم، سجلت أسعار الليمون البلدي ارتفاعات ملحوظة في الأسواق، ليصل سعر كيلو الليمون البلدي إلى 65 جنيهًا في الأسواق ببعض المناطق.

اسعار الليمون اليوم، كلمتك

أسعار الليمون في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار الليمون في الأسواق؛ وتشمل سعر الليمون في المنافذ والمحال التجارية والسلاسل الغذائية، فضلًا عن أسعار الليمون في الأسواق الشعبية والجملة، في السطور الأتية:

سعر الليمون اليوم، كلمتك

كيلو الليمون يصل لـ 65 جنيهًا في الأسواق الشعبية

البداية مع جولة «كلمتك» في الأسواق الشعبية، حيث رصدت ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق، ليتراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 50 إلى 65 جنيهًا.

اسعار الليمون اليوم، كلمتك

البائعون يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق

وتوقع الباعة في الأسواق الذين تحدثوا لـ «كلمتك» خلال الجولة، مواصلة أسعار الليمون الارتفاع، معللين السبب إلى زيادة الإقبال على شراء الليمون مع بداية فصل الشتاء، فضلًا عن زيادة الإقبال عليه بالشراء لإعداد الليمون المخلل الذي يفضل المصريين صناعته وتناوله خلال فصل الشتاء.

ارتفاع الطلب على شراء الليمون مع قلة المعروض بالأسواق

وأضافوا: أن أسعار الليمون دائمًا ما ترتفع في مثل هذا التوقيت من كل عام، بالتزامن مع ارتفاع الطلب عليه بالشراء وقلة الكميات المعروضة منه في الأسواق.

اسعار الليمون اليوم، كلمتك

3 جنيهات ارتفاعًا في الليمون بالأسواق

وعن سعر الليمون في أسواق التجزئة؛ ارتفع سعر الليمون بلدي في أسواق التجزئة نحو 3 جنيهات مقارنة بسعره السابق،، وذلك وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

سعر الليمون اليوم، كلمتك

أسعار كيلو الليمون بلدي تصل إلى 40 جنيهًا

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط أسعار الليمون البلدي نحو 27.75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كيلو الليمون بلدي من 8 إلى 40 جنيهًا في أسواق التجزئة.

اسعار الليمون اليوم، كلمتك

25 جنيهًا أقل سعر لكيلو الليمون بلدي في المنافذ

فيما بلغ أقل سعر لكيلو الليمون بلدي نحو 25 جنيهًا في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة.

سعر الليمون اليوم، كلمتك

ارتفاع أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن سعر الليمون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الأربعاء؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 27 جنيهًا إلى 37 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

سعر الليمون اليوم، كلمتك

ارتفاع أسعار الليمون في السلاسل الغذائية

كما سجلت أسعار الليمون ارتفاعات ملحوظة في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، التي جاءت أسعاره كالأتي:

سعر الليمون اليوم، كلمتك

سعر الليمون اليوم في السلاسل الغذائية

بلغ سعر ليمون حيوي إيزيس وزن 250 جرامًا نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو ليمون بلدي صغير الحجم نحو 48 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو ليمون نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر ليمون سبرينج وزن كيلو نحو 50 جنيهًا.

تراوح سعر ليمون أضاليا وزن كيلو من 14 إلى 26 جنيهًا.

تراوح سعر ليمون بلدي درجة أولى من 60 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر ليمون مافا وزن كيلو نحو 87 جنيهًا.

بلغ سعر ليمون بلدي معبأ في طبق فوم وزن 500 جرام نحو 33 جنيهًا.

بلغ سعر ليمون بدون بذر وزن 500 جرام نحو 24 جنيهًا.

بلغ سعر ليمون بنزهير وزن 500 جرام نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر ليمون أضاليا مافا وزن كيلو نحو 21 جنيهًا.

بلغ سعر ليمون مافا وزن 500 جرام نحو 49 جنيهًا.

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