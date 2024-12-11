مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يرتفع 0.3% - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:27 مساءً - ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر الماضي متماشيًا مع التقديرات، الأمر الذي أدى إلى تقلص التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين العام 0.3% في نوفمبر

وفقًا لبيانات وزارة العمل الأمريكية، التي صدرت اليوم الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام بنسبة 0.3% في نوفمبر مقارنةً بالشهر السابق، وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة مماثلة.

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين العام 2.7% على أساس سنوي

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام 2.7% في نوفمبر على أساس سنوي ، فيما تسارع التضخم الأساسي 3.3%.

هذا التسارع في التضخم يشير إلى أن التقدم في كبح التضخم بدأ في فقدان زخمه. كما يضعف الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تخفيف سياسته النقدية المتشددة.

تحركات أسعار الفائدة الأمريكية

يشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة المرجعي بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت سابق من هذا الشهر، إلى نطاق يتراوح بين 4.5% إلى 4.75%، بعد خفض أكبر من المعتاد بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر.

و أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في تصريحات سابقة، إلى أن البنك المركزي يحتاج إلى "ثقة أكبر" بأن التضخم يتجه نحو هدفه البالغ 2% قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.

وفي محضر اجتماع المركزي الأخير بشأن السياسة النقدية، أبدى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي دعمًا واسع النطاق لاتباع نهج حذر تجاه خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي في 18 و19 ديسمبر الجاري لحسم قرار الفائدة.

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