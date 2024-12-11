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أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بتعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بتعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بتعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:27 مساءً - أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه في  البنك المركزي، على عكس الدولار الذى يشهد حالة من الارتفاع في المركزي مقابل الجنيه المصرى بنحو 18 قرشا، بتعاملات اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024، وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "كلمتك"، خدمة أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، والتي جاءت كالتالي: 

اقرأ التالي: سعر الدولار في البنوك اليوم

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي، حوالي 48.58 جنيهًا للشراء و48.72 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: قانون البنك المركزي، تعرف على رسوم الرهن والتخفيضات المقررة عليها

الدولار، كلمتك 
الدولار، كلمتك 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.14 جنيهًا للشراء، و53.29 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: هل يلجأ البنك المركزي لرفع سعر الفائدة مجددا؟ خبير مصرفي يجيب (فيديو)

اليورو، كلمتك 
اليورو، كلمتك 

 

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 64.42  جنيهًا للشراء، و64.63 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: بيان هام من البنك المركزي بشأن مستوى التضخم لشهر يوليو 2024

 

الجنيه الاسترليني، كلمتك 
الجنيه الاسترليني، كلمتك 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل  الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو164.39 جنيهًا للشراء، و164.91  جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: مسؤول بالمركزي الأوروبي: خفض الفائدة احتمال وارد

الدينار الكويتي، كلمتك 
الدينار الكويتي، كلمتك 

سعر الدرهم الإماراتى في البنك المركزي المصري

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.77 جنيهًا للشراء، و13.80  جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 46.488 مليار دولار في نهاية يوليو 2024

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سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

 وسجل اليوان الصيني في  البنك المركزي المصري نحو 6.95 جنيهات للشراء، و6.97 جنيهات للبيع.

اقرأ التالي: شروط ترخيص مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية وفقا لقانون "المركزي"

اليوان الصيني، كلمتك 
اليوان الصيني، كلمتك 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 57.24 جنيهًا للشراء، و 57.43 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: خلال ساعات، نظر دعوى دستورية رقابة البنك المركزي على الجهاز المصرفي

الفرنك السويسرى، كلمتك 
الفرنك السويسرى، كلمتك 

سعر ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.15 جنيهًا للشراء، و33.24 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: البنك المركزي ارتفاع المعروض النقدي M1 إلى 2.701 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024

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ين ياباني، كلمتك 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل الريال سعودي في البنك المركزي المصري نحو13.45 جنيهًا للشراء، و13.49 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: البنك المركزي: ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2.531 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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