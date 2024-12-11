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بعد تبكيره، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين بالحكومة - أخبار كلمتك

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بعد تبكيره، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين بالحكومة - أخبار كلمتك

بعد تبكيره، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين بالحكومة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:08 مساءً - موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 ، كشفت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وجاءت مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، بشكل مبكر نسبيًّا عن مواعيد شهر نوفمبر الماضي.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024

وأوضحت وزارة المالية بخصوص جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 أنه تم تحديد موعد صرف  رواتب العاملين وما في حكمها لشهر ديسمبر وما يتقاضونه.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

 

زيادة المنح والمزايا الاجتماعية في موازنة 2024/2025

زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة إلى 635.9 مليار جنيه.


154.5مليار جنيه لدعم المواد البترولية.


134.2 مليار للسلع التموينية.


150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة.


40 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.


11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي.


3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.


18.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة.


15.4مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.


زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه.


دعم المزارعين بـ 657 مليون جنيه.


دعم فائدة قروض الري الحديث بنحو 300 مليون جنيه. 


تخصيص 40.5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي.

وزير المالية: تحقيق التنمية المستدامة يتطلب موازنات ضخمة

وكان أحمد كجوك وزير المالية، أكد أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب موازنات ضخمة، وهذا يحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أن ارتفاع تكلفة التمويل مازالت العائق الأكبر أمام مبادرات وبرامج التنمية المستدامة بالبلدان النامية والإفريقية. 

نتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافً

وقال الوزير، فى الدورة الثامنة للاجتماع الخاص بالخبراء الحكوميين وخبراء التمويل والتنمية بمقر «الأونكتاد» بجنيف: إننا نتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافًا، واستجابة للاحتياجات التمويلية والتنموية للدول الإفريقية، لافتًا إلى أنه لابد من إطار عالمي أكثر مرونة للتمويل المبتكر لإتاحة موارد مالية كبيرة بتكلفة أقل وشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة.

وأضاف الوزير، أن التحديات الدولية والتغيرات المناخية أضافت أعباءً ضاغطة، وينبغي التفكير فى أدوات تمويل مبتكرة لخفض الأعباء على الدول الناشئة ومنها: تحويل الديون إلى استثمارات، مشيرًا إلى أنه من المهم التوسع فى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات لخفض تكاليف التمويلات التنموية للدول النامية.  

وأوضح الوزير، أن مصر تحرص على تنويع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض أعباء الدين، وقد أصبح لدينا تجربةن جيدة فى الأسواق الآسيوية بعد نجاحنا فى طرح سندات الباندا والساموراى، لافتًا إلى أننا نعمل على بناء علاقة «ثقة وشراكة» مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تدفع جهود الدولة الهادفة لتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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