هيئة المحطات النووية: بدء اختبارات تشغيل محطة الضبعة في 2027 - أخبار كلمتك

هيئة المحطات النووية: بدء اختبارات تشغيل محطة الضبعة في 2027 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الخميس - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الخميس - أخبار كلمتك

الجولاني يكشف مصير المتورطين في التعذيب داخل السجون السورية - أخبار كلمتك

الجولاني يكشف مصير المتورطين في التعذيب داخل السجون السورية - أخبار كلمتك

ألمانيا وإنجلترا يدعمان ملف السعودية لاستضافة مونديال 2034 - أخبار كلمتك

ألمانيا وإنجلترا يدعمان ملف السعودية لاستضافة مونديال 2034 - أخبار كلمتك

بعد تبكيره، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين بالحكومة - أخبار كلمتك

بعد تبكيره، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين بالحكومة - أخبار كلمتك

عمرو أنيس في رقم سري، معلومات لا تعرفها عن أحمد الرافعي - أخبار كلمتك

عمرو أنيس في رقم سري، معلومات لا تعرفها عن أحمد الرافعي - أخبار كلمتك

الشوربجي: الحفاظ على المؤسسات الصحفية وتطويرها هدفنا الرئيسي - أخبار كلمتك

الشوربجي: الحفاظ على المؤسسات الصحفية وتطويرها هدفنا الرئيسي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: نعمل على تطوير ودمج عدد من الهيئات الاقتصادية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: نعمل على تطوير ودمج عدد من الهيئات الاقتصادية - أخبار كلمتك

دار الإفتاء المصرية تُنهي استعداداتها لندوتها الدولية الأولى «الفتوى وتحقيق الأمن الفكري» - أخبار كلمتك

دار الإفتاء المصرية تُنهي استعداداتها لندوتها الدولية الأولى «الفتوى وتحقيق الأمن الفكري» - أخبار كلمتك

مدبولي: مؤشر التضخم والاحتياطي النقدي في تحسن كبير - أخبار كلمتك

مدبولي: مؤشر التضخم والاحتياطي النقدي في تحسن كبير - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:49 مساءً -  تشهد أسعار الألومنيوم خلال شهر نوفمبر استقرارا ملحوظا  وذلك طبقا للأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم، لاسعار منتجاتها داخل الأسواق المحلية

3a32e42ba0.jpg

أسعار الألومنيوم اليوم الاربعاء 

ووفقا لأسعار شركة مصر للألومنيوم، فإن أسعار الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14 سجلت 150.150 ألف جنيه تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة.

- سجلت أسعار السلك 9 مم  و 9.5 مم H12  نحو 150 ألف جنيه

- سجلت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 أمتار) نحو 140 ألف جنيه

- بلغت أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه 

- بلغت أسعار شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه، ولفات الألومنيوم البارد نحو 156 ألف جنيه.

شركة مصر للألومنيوم

 وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

إنتاج الألومنيوم

 وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

 

<span style=
الألومنيوم، كلمتك 

 

وتؤكد الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم حول العالم يتم الحصول عليه من خلال إعادة تدوير الخردة، ويتم الاعتماد على المعدن الجديد الناتج عن هذه العملية في العديد من الصناعات مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل.

 

4b41949189.jpg

 

صادرات مصر من الألومنيوم  خلال 8 أشهر

سجلت قيمة صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته ارتفاعًا بنسبة 19% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2024، لتبلغ 571 مليون دولار في مقابل 480 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

وأظهر التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، أنه تم تصدير ألومنيوم ومصنوعاته إلى 75 دولة خلال أول 8 أشهر من 2024.

واستحوذت 5 دول على 81.1% من إجمالي صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2024 بقيمة 463.143 مليون دولار، مقابل 325.439 مليون دولار بنمو 42.3%.

وحلت إيطاليا على رأس قائمة الدول المستوردة للألومنيوم المصري بقيمة 316.611 مليون دولار في مقابل 241.393 مليون دولار بارتفاع 31%، تليها ليبيا بقيمة 59.403 مليون دولار في مقابل 29.652 مليون دولار بنمو 100%.

وجاءت المغرب في المركز الثالث بقائمة أكبر الدول المستوردة للألومنيوم من مصر بقيمة 38.813 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- أغسطس 2024 ” في مقابل 30.543 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 27%.

ونمت قيمة صادرات الألومنيوم المصري إلى إسبانيا لتبلغ 27.767 مليون دولار في مقابل 5.756 مليون دولار بنمو قدره 382%، ولألمانيا لتسجل 20.549 مليون دولار في مقابل 18.095 مليون دولار بنمو 14%.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تراجع أعداد تراخيص "الملاكي زيرو" بوحدات المرور خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق