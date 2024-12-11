"أوبك" تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط للشهر الخامس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:49 مساءً - قلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام للشهر الخامس على التوالي، وذلك بمقدار 210 آلاف برميل يوميًّا.

توقعات بنمو الطلب بنهاية 2024 بنحو 1.6 مليون برميل

وفق التقديرات الجديدة التي أصدرتها «أوبك في تقريرها اليوم الأربعاء، توقعت أن ينمو الطلب بنهاية 2024 عن العام الماضي بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا، بعد أن كانت توقعاتها في يوليو عند 2.2 مليون برميل، ما يعني خفضًا إجماليًا بمقدار 27% خلال 5 أشهر.

ويمثل خفض "أوبك" لتوقعات نمو الطلب في تقرير الشهر الجاري ضعف الخفض البالغ 100 ألف برميل يوميًا في كل من تقارير الأشهر الأربعة السابقة.

يشار إلى أن التقرير الصادر اليوم الأربعاء هو الأول بعد أن أعلنت المنظمة عن تجديد تعيين هيثم الغيص أمينًا عامًا لفترة أخرى مدتها 3 سنوات تبدأ من أول أغسطس 2025.

كما يأتي صدوره بعد أن أرجأ تحالف "أوبك+" وللمرة الثالثة سلسلة زيادات الإمدادات، التي كان من المقرر أن تبدأ بزيادة 180 ألف برميل يوميًا في يناير، إلى أبريل.

وعقدت السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، خلال الأسبوع الماضي، اجتماعًا افتراضيًا، قررت بختامه تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًّا، والتي أُعلن عنها في نوفمبر 2023، حتى نهاية مارس 2025.

وستتم بعد ذلك عملية التخلص التدريجي من هذه التخفيضات على أساس شهري حتى نهاية سبتمبر 2026، لدعم استقرار السوق، وفق بيان صدر عن التحالف حينها.

ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء

وفي نفس السياق، ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء قبل بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة.

وزاد سعر عقود مزيج برنت تسليم فبراير بنحو 1.4% إلى 73.2 دولار للبرميل. بينما يجري تداول عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يناير عند 69.6 دولار للبرميل، بزيادة 1.45% عن سعر أمس.

أبرز ما جاء في تقرير أوبك إصدار ديسمبر

توقعت أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط 105.53 مليون برميل يوميًّا في الربع الرابع من 2024، أقل بكل طفيف من توقعات المنظمة في الشهر الماضي.

وقدر التقرير معدل الطلب المتوقع لكامل العام الحالي عند 103.82 مليون برميل، مقابل 104.03 مليون برميل بتوقعات الشهر الماضي.

يضاف إلى ذلك خفض توقعات نمو الطلب لعام 2025 بواقع 90 ألف برميل يوميًا إلى 1.4 مليون برميل يوميًا.

كما رفعت المنظمة توقعاتها بشأن نمو المعروض النفطي من خارج تحالف "أوبك+" هذا العام بمقدار 100 ألف برميل عن الشهر الماضي إلى 1.3 مليون برميل يوميًا.

وقدّر «أوبك» بالنسبة لعام 2025، أن يستقر نمو المعروض النفطي من خارج "أوبك+" عند 1.1 مليون برميل في اليوم، وذلك دون تغيير عن تقديرات الأشهر الستة الماضية.

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