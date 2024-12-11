عضو باتحاد الصناعات: الحكومة نجحت في جذب أنظار المستثمرين لمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:48 صباحاً - قال المهندس أحمد الزيات عضو اتحاد الصناعات: إن مصر نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تهيئة بيئة ومناخ الأعمال من بنية تحتية ولوجستية ومشروعات في الطاقة وكذلك الاتفاقيات التجارية وطرح المناطق الساحلية الواعدة للشراكات العربية والتوسع في إقامة المناطق الصناعية.

مصر بوابة للصادرات والتجارة مع أفريقيا

وأضاف "الزيات"، أن الحكومة تسوق مصر كبوابة للصادرات والتجارة مع أفريقيا وكمركز مالي ولوجيستي وصناعي مهم للاستثمار من أجل الأسواق التصديرية العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي في التراخيص وفي حجز وطرح الأراضي الصناعية من أهم العناصر التي جذبت أنظار المستثمرين لمصر، كذلك تحقيق قدر كبير من الاستقرار المالي والسيطرة على سوق الصرف وتوافر الدولار.

الحكومة تركز علي الاستثمار الأجنبي المباشر

وقال، إن الحكومة تركز علي الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد اهم الادوات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة حجم الصادرات الي 100 مليار دولار، حيث جذبت بالفعل استثمارات كبرى في قطاع الصناعات الهندسية مثل الأجهزة المنزلية بالإضافة إلى الصناعات الغذائية.

وأضاف "الزيات"، أن العديد من الدول الأجنبية والعربية مهتمة بنقل مصانعها أو فتح فروع لها في مصر ومنها الصين والإمارات والسعودية وتركيا وغيرها وذلك بفضل نجاح الحكومة في التغلب على أهم التحديات التي واجهت تدفق الاستثمار المباشر في السنوات الأخيرة.

تحسين المنظومة الجمركية وسهولة خروج ودخول رؤوس الأموال وتحويل أرباح الشركات الأجنبية للخارج

وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن تحسين المنظومة الجمركية وسهولة خروج ودخول رؤوس الأموال وتحويل أرباح الشركات الأجنبية للخارج ساهم بدور كبير في إعادة تقييم المستثمرين لمصر كواجهة استثمارية وقاعدة ضخمة لتوطين الصناعات خاصة التي تستهدف التصدير لأفريقيا والدول العربية إلى جانب تطوير الموانئ وإنشاء الموانئ الجافة وسرعة الإفراج عن البضائع والخامات ومستلزمات الإنتاج.

اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية

واشاد "الزيات" باتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية وتأثيرها الإيجابي في تسهيل جذب ونمو الاستثمارات العربية المباشرة وفي زيادة حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن الحكومة مهتمة بجذب الاستثمارات الخليجية خاصة السعودية والاماراتية من خلال المناطق الساحلية خاصة الساحل الشمالي.

أتوقع تخفيض أسعار الفائدة إلى حدود 25%

وقال “الزيات”: أتوقع أن تخفض الحكومة أسعار الفائدة الى حدود 25% وإعطاء امتيازات تمويلية للقطاع الخاص من خلال مبادرات تمويل بفائدة مخفضة لدعم القطاع الخاص وتنافسية مصر في جذب المزيد من الاستثمارات وتوطين بعض الصناعات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية التي تستهدفها الدولة في المرحلة الحالية.

ولفت إلى أن سعر الصرف وتدبير العملة لم يعد يشكل عائقًا للصناع والاستثمار والتجارة إلي حد أن الحكومة سمحت للبنوك بتدبير العملة لاستيراد السلع غير الأساسية والرفاهية.

وأشار الزيات إلى أن الموارد البشرية وأسعار الطاقة من عوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية من حيث توافر الأيدي العاملة من فئة الشباب والأجور والمرتبات المنخفضة وأسعار الطاقة التنافسية مقارنة بالدول الأخرى والتي تمنح ميزة تفضيلية في خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل وبالتالي أسعار المنتجات والسلع والخدمات.

أهم القطاعات النشطة والمحفزة للمستثمرين

وأوضح عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، أن من أهم القطاعات النشطة والمحفزة للمستثمرين هي صناعات مواد البناء مثل الأسمنت والحديد والألومنيوم إلي جانب صناعة الأجهزة المنزلية والتصنيع الزراعي والغذائي، مشيرًا أن الحكومة تستهدف استصلاح 1.5 مليون فدان لإقامة صناعات غذائية والتركيز على السوق العربي والافريقي.

توطين صناعة السيارات

وأضاف، كما أن الحكومة تولى اهتمامًا بتوطين صناعة السيارات وتمضي علي خطى دولة المغرب في تصنيع وتصدير السيارات وفي الصناعات المغذية وقطع غيار السيارات من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية للتوسع في صناعة السيارات.

وتابع، أن الحكومة فرت حزمة من الضمانات والحوافز والتيسيرات للاستثمار المباشر وإزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص سواء من خلال قانون الاستثمار أو الرخصة الذهبية والفضية التي تمنح امتيازات وتسهيلات غير مسبوقة في توطين بعض الصناعات الاستراتيجية فضلًا عن التحويل الي رقمنة منظومة التراخيص وطرح الأراضي والخريطة الإلكترونية للفرص الاستثمارية علي مستوى الجمهورية.

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