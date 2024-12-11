رد صادم من جوميز على محاولات الزمالك واقتراح جديد بشأن احمد مجدي - أخبار كلمتك

رد صادم من جوميز على محاولات الزمالك واقتراح جديد بشأن احمد مجدي - أخبار كلمتك

لويس جارسيا يتولى تدريب منتخب قطر خلفا لـ ماركيز لوبيز - أخبار كلمتك

لويس جارسيا يتولى تدريب منتخب قطر خلفا لـ ماركيز لوبيز - أخبار كلمتك

الإحصاء: 3.46 مليار دولار صادرات مصر خلال سبتمبر بنسبة ارتفاع 10.2% - أخبار كلمتك

الإحصاء: 3.46 مليار دولار صادرات مصر خلال سبتمبر بنسبة ارتفاع 10.2% - أخبار كلمتك

صادرات الصناعات الهندسية ترتفع لـ 4.3 مليارات دولار خلال 10 أشهر - أخبار كلمتك

صادرات الصناعات الهندسية ترتفع لـ 4.3 مليارات دولار خلال 10 أشهر - أخبار كلمتك

وزير الإنتاج الحربي في جولة داخل شركة شبرا للصناعات الهندسية (صور) - أخبار كلمتك

وزير الإنتاج الحربي في جولة داخل شركة شبرا للصناعات الهندسية (صور) - أخبار كلمتك

وزير التعليم يبحث مع مسئولي كامبريدج التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير التعليم يبحث مع مسئولي كامبريدج التعاون المشترك - أخبار كلمتك

الزراعة: لجنة المبيدات تحصل على شهادتي الأيزو 9001/2015 و21001/2018 - أخبار كلمتك

الزراعة: لجنة المبيدات تحصل على شهادتي الأيزو 9001/2015 و21001/2018 - أخبار كلمتك

كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة لإدارة مشروع لتخريد وبناء السفن غرب ميناء دمياط - أخبار كلمتك

كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة لإدارة مشروع لتخريد وبناء السفن غرب ميناء دمياط - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:58 - برئاسة مدبولي.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لبحث عدد من الموضوعات الهامة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:58 - برئاسة مدبولي.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لبحث عدد من الموضوعات الهامة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:58 - سعر الذهب في مصر.. «الأصفر» يتراجع بقيمة 10 ‏جنيهات وعيار 21 يسجل هذا الرقم (تحديث مباشر)‏ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:58 - سعر الذهب في مصر.. «الأصفر» يتراجع بقيمة 10 ‏جنيهات وعيار 21 يسجل هذا الرقم (تحديث مباشر)‏ - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

30 جنيها سعر السكر اليوم الأربعاء بالأسواق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
30 جنيها سعر السكر اليوم الأربعاء بالأسواق - أخبار كلمتك

30 جنيها سعر السكر اليوم الأربعاء بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:03 صباحاً - سعر السكر، يعد  السكر  من السلع الأساسية فى أى بيت مصرى، ويحرص المستهلكين على معرفة اسعارها بالمحال التجارية والأسواق

ويكتسب موضوع تطوير صناعة السكر أهمية بالغة، فالاستدامة هي كلمة السر في عصرنا الحالي، ويعتبر السكر منتجا يعتمد عليه الملايين في حياتهم اليومية، وله تأثير كبير على البيئة والمجتمعات المحلية.

أسعار السكر اليوم  الاربعاء 

سجل السكر المعبأ اليوم وفقا  لما يتم بيعه بالمحال التجارية والأسواق عند سعر 30 جنيها للكيلو.

bf74be7702.jpg

سعر السكر التموينى 

يبلغ سعر كيلو السكر المخصص للمواد التموينية نحو 12.6 جنيه.

تعرف على حجم إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

سعر السكر اليوم
سعر السكر اليوم

انطلاق موسم قصب السكر الشهر المقبل.. زيادة أسعار التوريد 25% لدعم المزارعين.. "التموين" تسعى لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي

 

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم توريد قصب السكر، والمقرر أن يبدأ مطلع الشهر المقبل، وأيضا موسم إنتاج السكر من البنجر والذي يبدأ في منتصف فبراير 2025.

اجتماع  وزير التموين مع رؤساء شركات السكر لبحث استعدادات موسم قصب السكر الجديد 

واجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء شركات السكر (القصب – البنجر) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية،  لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وبحث  استعداد الشركات لاستقبال موسم انتاج السكر من القصب والذي يبدأ مطلع شهر القادم يناير 2025، وموسم إنتاج السكر من البنجر والذي يبدأ في منتصف فبراير 2025.  وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام العمل بمصانع السكر، واستعداد الشركات لاستقبال الموسم الجديد لإنتاج السكر من القصب.

c23bf103a4.jpg

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

وأكدت وزارة التموين ضرورة الاهتمام بجودة إنتاج السكر المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.وأشارت وزارة التموين إلى أهمية العمل على زيادة رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث ان السكر يعتبر من السلع الأساسية الهامة للمواطنين.وأكدت وزارة التموين أنه لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 90 % ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج. 

أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الجديد 2025 

ووافق مجلس الوزراء، على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، عند 2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر، و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر، بزيادة 25 % عن الموسم المنقضي، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا للإنتاج المحلي. وجاءت الزيادة  لتشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها.

وبلغ سعر توريد طن قصب السكر لعام 2024 نحو 1500 جنيه للطن، و1900 لطن بنجر السكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

تنظيم الاتصالات يحذر مستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من مشاركة بيانات الرقم القومي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق