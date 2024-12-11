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ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بزيادة الطلب من الصين - أخبار كلمتك

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ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بزيادة الطلب من الصين - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بزيادة الطلب من الصين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:20 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، وسط توقعات بزيادة الطلب في الصين خلال العام المقبل بعد إعلان بكين عن سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لتحفيز النمو الاقتصادي.

زادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 38 سنتًا أو بنسبة 0.53% لتصل إلى 72.57 دولارًا للبرميل وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.55% لتبلغ 68.97 دولارًا للبرميل.

وأعلنت الصين أنها ستتبنى سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» خلال عام 2025، في خطوة تهدف لتحفيز الاقتصاد من خلال أول تيسير نقدي منذ 14 عامًا كما أظهرت البيانات أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في نوفمبر بنسبة تتجاوز 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.

أشار موكيش ساهديف، رئيس قسم تحليل شؤون النفط في ريستاد إنرجي، إلى أن تغييرات السياسة النقدية في الصين قد لا توفر دعمًا كبيرًا للأسعار إلا بعد تنفيذ سياسات أمريكية مؤثرة، مضيفًا «هذه التغييرات قد تساعد فقط في الحد من الجوانب السلبية في أفضل الأحوال».

في الولايات المتحدة، أفادت مصادر في السوق مستندةً إلى بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والوقود ارتفعت الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر لرويترز، إن مخزونات الخام ارتفعت 499 ألف برميل. وأضافت أن مخزونات البنزين زادت 2.85 مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير 2.45 مليون برميل.

من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء بيانات رسمية عن المخزونات، وسط توقعات بانخفاض قدره 900 ألف برميل في مخزونات الخام، وزيادة قدرها 1.7 مليون برميل في مخزونات البنزين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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