يصل لـ 1946 جنيها، انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 18243.5 جنيه للطن، بانخفاض 936.5 جنيه عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 8590.2 جنيه للطن، بانخفاض 1946 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 1500 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 13925 جنيهًا، بانخفاض 319.5 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار سلفات النشادر 20.6% في الأسواق من 5000 جنيه إلى 18 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 19294.8 جنيه للطن، بانخفاض 1005 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 9913.3 جنيه للطن، بانخفاض 1748 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.

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