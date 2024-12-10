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ارتفاع أسعار اللحمة المفرومة بالأسواق - أخبار كلمتك

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ارتفاع أسعار اللحمة المفرومة بالأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار اللحمة المفرومة بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:48 مساءً - سجلت أسعار اللحمة المفرومة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، سواء اللحمة المفرومة المجمدة أو الطازجة.

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ارتفاع أسعار اللحمة المفرومة بالأسواق، كلمتك

أسعار اللحمة المفرومة في الأسواق

«كلمتك» تستعرض اسعار اللحمة المفرومة في الأسواق، سواء المجمدة أو الطازجة؛ في السطور الآتية:

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ارتفاع أسعار اللحمة المفرومة بالأسواق، كلمتك

 

  1. بلغ سعر اللحمة المفرومة بقري بلدي نحو 360 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر اللحمة المفرومة هندي مجمدة وزن كيلو من 200 إلى 234 جنيهًا.
  3. بلغ سعر اللحمة المفرومة هندي معبأة وزن نصف كيلو نحو 118 جنيهًا.
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ارتفاع أسعار اللحمة المفرومة بالأسواق، كلمتك

اسعار اللحمة المفرومة بقري في الأسواق

وعن أسعار اللحمة المفرومة المعبأة في المحال التجارية، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر اللحمة المفرومة بقري فاخر وزن 900 جرام نحو 330 جنيهًا.
  • بلغ سعر اللحمة المفرومة بقري فاخر وزن 800 جرام نحو 295 جنيهًا.
  • بلغ سعر اللحمة المفرومة بقري فاخر وزن 450 جرامًا نحو 170 جنيهًا.
  • بلغ سعر اللحمة المفرومة بقري فاخر وزن 350 جرامًا نحو 135 جنيهًا.
  • بلغ سعر اللحمة المفرومة بقري سوبر وزن 900 جرام نحو 305 جنيهات.
  • بلغ سعر اللحمة المفرومة بقري سوبر وزن 450 جرامًا نحو 155 جنيهًا.
  • بلغ سعر اللحمة المفرومة بقري سوبر وزن 250 جرامًا نحو 95 جنيهًا.
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ارتفاع أسعار اللحمة المفرومة بالأسواق، كلمتك

اسعار اللحمة المفرومة جاموسي في الأسواق

وفيما يخص أسعار اللحمة المفرومة الجاموسي المعبأة في المحال التجارية، فهي كالآتي:

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ارتفاع أسعار اللحمة المفرومة بالأسواق، كلمتك

 

اسعار اللحمة المفرومة جاموسي ممتاز في الأسواق

  • بلغ سعر اللحمة المفرومة جاموسي ممتاز وزن 900 جرام نحو 290 جنيهًا.
  • بلغ سعر اللحمة المفرومة جاموسي ممتاز وزن 800 جرام نحو 260 جنيهًا.
  • بلغ سعر اللحمة المفرومة جاموسي ممتاز وزن 450 جرامًا نحو 145 جنيهًا.
  • بلغ سعر اللحمة المفرومة جاموسي ممتاز وزن 350 جرامًا نحو 115 جنيهًا.
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ارتفاع أسعار اللحمة المفرومة بالأسواق، كلمتك

اسعار اللحمة المفرومة جاموسي مخصوص في الأسواق

  • بلغ سعر اللحمة المفرومة جاموسي مخصوص وزن 900 جرام نحو 255 جنيهًا.
  • بلغ سعر اللحمة المفرومة جاموسي مخصوص وزن 450 جرامًا نحو 130 جنيهًا.
  • بلغ سعر اللحمة المفرومة جاموسي مخصوص وزن 250 جرامًا نحو 80 جنيهًا.
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ارتفاع أسعار اللحمة المفرومة بالأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار الأكلات المصنعة من اللحمة المفرومة

كما ارتفعت أسعار الأكلات المصنعة من اللحمة المفرومة وتباع جاهزة ومعدة للطهي مباشرة، وجاءت أسعارها كالآتي: 

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ارتفاع أسعار اللحمة المفرومة بالأسواق، كلمتك
  • ارتفع سعر كيلو كفتة داود باشا إلى 216 جنيهًا.
  • ارتفع سعر برجر ستيك مجمد وزن كيلو إلى 222 جنيهًا.
  • ارتفع سعر كيلو حواوشي إلى 178 جنيهًا.
  • ارتفع سعر كفتة بلدي وزن 250 جرامًا إلى 100 جنيه.
  • ارتفع سعر كفتة ضاني مجمدة وزن كيلو إلى 228 جنيهًا.
  • ارتفع سعر برجر لحم بقري وزن 250 جرامًا إلى 90 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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