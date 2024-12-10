استجابة لرؤية مصر 2030، مجموعة المنصور تعلن استهداف إنتاج 60 ألف سيارة كل عام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:28 مساءً - تجميع السيارات، تسعى الحكومة المصرية لتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي كانت من أبرزها توطين صناعة السيارات واتساع الإنتاج المحلي من أجل التصدير الى الخارج، وتوفير العملة ووضع مصر على قوائم الدول الأكثر تطويرًا في قطاع الاقتصاد.

وفي ذات السياق، قال أنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، إننا نعمل مع الحكومة المصرية من أجل النهوض بصناعة السيارات المصرية، ومن خلال ذلك زيادة إنتاجها من السيارات في مصر لتكون بين 50 و60 ألف سيارة في السنة.

وأوضح أرورا، أن خطة إنتاج هذا العدد من السيارات سيكون خلال السنوات الثلاثة المقبلة حيث تسعى الشركة لتصدير جزء كبير من الإنتاج للأسواق في قارة أفريقيا وكذلك الاتحاد الأوروبي.





إنشاء مصنع سيارات MG الجديد سيكون خلال عامين

وتابع أنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، أن الشركة المكون المحلي في السيارات التي سيتم تصنيعها تبلغ 45% وتسعى الشركة لإقامة مصنع جديد للسيارات في مصر لعلامة MG خلال الشهور المقبلة.

ومن المقرر افتتاح المصنع الجديد خلال عامين من الآن، كما يمكن أن يستخدم المصنع المرتقب في تصنيع سيارات أخري بجانب سيارات MG مثل سيارات أوبل وسيارات شيفروليه.

كشفت شعبة السيارات، بالغرف التجارية، عن دور الحكومة المصرية الملحوظ خلال الفترات الماضية، بشأن توطين صناعة السيارات، ودعم التجميع المحلي الذي يتميز بالكفاءة والجودة لإنتاج طرازات جديدة ودخول شركات جديدة لمجال التصنيع لأول مرة بمصر.

شركات تبدأ في التجميع المحلي لأول مرة بالسوق المصري

وأوضحت شعبة السيارات، أن شركات كبرى تدعم خطة الحكومة في توطين صناعة السيارات، وحرصت هذه الشركات علي وضع مخطط لإنشاء مصانع تجميع السيارات لسد احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض لدول الشرق الأوسط ما يسهم في توفير العملة الصعبة، وتعد سيارات سيتروين وبالتحديد الطراز الجديد سيتروين C4 X، من أبرز السيارات التي يتم تجميعها محليًّا خلال الفترة المقبلة.

الدول التي شاركت في التصنيع المحلي بمصر

وتابعت شعبة السيارات، أن الصين من أبرز الدول التي تدعم مصر في تصنيع السيارات وظهر ذلك من خلال تصنيع سيارات صينية عديدة, وهناك استثمارات جديدة بدأت بالفعل أو تبدأ قريبًا.

أهم الشركات التي تصنع السيارات الصيني بمصر

وعن أهم الشركات التي بدأت في تنفيذ مخطط الحكومة، أشارت الشعبة، إلى أن المنصور للسيارات التي تصنع سيارات MG وغبور التي تصنع سيارات شيري بمصر والأمل التي تصنع بي واي دي, ومن بين الاستثمارات الجديدة التي بدأت بمصر تصنيع سيارات إكسيد مع وجود خطط لتصنيع سيارات جيتور وبايك وغيرها من العلامات الصينية بمصر.

استمرار التوسع الصيني بقطاع المركبات بمصر

وأشارت شعبة السيارات، إلى استمرار التوسع الصيني في السيارات بمصر سواء بالاستيراد أو التصنيع المحلي. وأوضحت أن بعض الشركات نجحت ومستمرة، بينما هناك شركات أخرى خرجت من الصور وبعضها بالفعل عاد من جديد للسوق المحلي مع توكيلات جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.