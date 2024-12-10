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بمشاركة 3 بنوك، انطلاق خدمات "آبل باي" غدا - أخبار كلمتك

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بمشاركة 3 بنوك، انطلاق خدمات "آبل باي" غدا - أخبار كلمتك

بمشاركة 3 بنوك، انطلاق خدمات "آبل باي" غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:08 مساءً - تجري حاليا عمليات الانتهاء من الاختبارات النهائية والفنية الخاصة من خدمة "آبل باي"، حيث من المنتظر أن تنطلق الخدمة غدا، وبمشاركة 3 بنوك هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجارى الدولى CIB سيتم مشاركتها في تقديم الخدمة.

وأضاف المصدر أنه سيتم إضافة البنوك الأخرى العاملة في السوق المحلية تباعًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن خدمة أبل باى تتيح الدفع مقابل السلع والخدمات عند التجار بشكل سلس وآمن باستخدام تطبيق آبل باي على هواتف المحمول من شركة آبل.

وكان المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لنظم الدفع، قد أعلن قبل أيام أن البنك المركزى المصرى انتهى قبل أسابيع من تطوير المنظومة الوطنية لترميز البطاقات وتم الإعلان إطلاق الخدمة للعملاء اليوم.

جدير بالذكر أنه تم قبل أسابيع، تفعيل استقبال الحوالات الواردة وإضافتها لحظيا إلى حساب العملاء فى كافة البنوك من خلال شبكة المدفوعات اللحظية.

وتتيح خدمة أبل باي، إمكانية قيام المواطنين في استخدامها للحصول على الخدمات أو شراء السلع من التجار بشكل سهل وبسيط، عبر استخدام تطبيق آبل باي على هواتف آيفون.

 

تفعيل خدمة ترميز البطاقات على أبل باي

وأوضحت المصادر، أنه بعد إجراء التجارب النهائية لإطلاق خدمة أبل باى للدفع، في 3 بنوك عاملة في مصر اليوم الثلاثاء، سوف يتم تفعيل الخدمة في باقي البنوك العاملة في السوق المصرية تباعا خلال الأسابيع المقبلة.

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن عن بدء تفعيل خدمة ترميز البطاقات بصورة تجريبية مع أحد البنوك خلال الربع الثاني من 2024.

خدمة ترميز البطاقات

وكان مجلس إدارة البنك المركزي، أعلن في فبراير 2023، القواعد المنظمة لخدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، حيث يتيح الترميز إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية، ومن ثم إمكانية إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية داخل مصر باستخدام التطبيقات على هذه الأجهزة الإلكترونية على نقاط البيع أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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