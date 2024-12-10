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الرقابة على الصادرات: بدء العمل بالإدارة المركزية للتسجيلات التجارية السبت القادم - أخبار كلمتك

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الرقابة على الصادرات: بدء العمل بالإدارة المركزية للتسجيلات التجارية السبت القادم - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: بدء العمل بالإدارة المركزية للتسجيلات التجارية السبت القادم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:13 مساءً - أكد مهندس  عصام النجار رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على  العمل بالإدارة المركزية للتسجيلات التجارية، بدءا من السبت القادم بزيادة يوم عمل إضافي لأيام العمل الأسبوعية.

وبذلك تفتح الهيئة أبوابها أمام عملائها حتى الساعة الـ2 مساء من كل سبت بدءا من 14/ 12/ 2024.

 

خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت

 وقال النجار إن هذا الإجراء يأتى بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية.


وأوضح أن تأتى تلك الإجراءات في إطار تسهيل التعامل على  العملاء ومساهمة في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية وإيمانا بالدور المحوري الذى تلعبه  الهيئة العامة الرقابة على الصادرات والواردات في تيسير حركة التجارة.
 

وقال إن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة العاملين بالهيئة لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري والعالمي.
 

تقليل زمن الإفراج الجمركي للواردات تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025

وكان المهندس  حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أعلن عن خطة طموحة للحكومة، تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي للواردات تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، في خطوة تعزز كفاءة العمليات الجمركية وتحسن بيئة الأعمال في مصر، وأوضح الوزير أن الخطة ستنفذ على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى تقليص زمن الإفراج إلى 4 أيام، ما سيؤدي إلى تحسين كفاءة العمليات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
أما المرحلة الثانية، تهدف إلى تقليل الزمن إلى يومين فقط، ما يسهم في تعزيز التنافسية التجارية، وخفض التكاليف اللوجستية، وتقليل الزمن اللازم لوصول السلع إلى الأسواق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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