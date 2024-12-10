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تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

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تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:14 مساءً - رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية اليوم الثلاثاء بجلسة منتصف الأسبوع، وجاءت كالتالى:

 

مؤشر السوق الرئيسي في المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.68% وهي تقدر بـ 83 نقطة ليصل إلى 12184 نقطة بقيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال.

 

الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.17% وهي تقدر بـ 12نقطة ليصل إلى 6584 نقطة بقيم تداول تصل إلى 30 مليون دينار بنهاية جلسة التداول.

الإمارات 

ما زالت مؤشرات الأسواق في المنطقة الحمراء في الجلسة الثانية على التوالي، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 1.24%وهي تقدر بـ61 نقطة ليصل إلى 4788 نقطة،  كما انخفض مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.10%وهي تقدر بـ 10 نقاط ليصل إلى 9242 نقطة، بقيم تداول إجمالية تصل إلي 3 مليارات درهم.

 

أداء جلسة الاثنين 

وفيما يتعلق بأداء أسواق المال خلال، جلسة الإثنين، وأداء الأسواق الخليجية والتي بدأت على تباين للترقب الحذر لبيانات الاقتصاد الأمريكي والتطويرات الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة بعد سقوط نظام الأسد في سوريا.

 

في المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.31%وهي تقدر بـ38 نقطة ليصل لمستوى 11992 نقطة بقيم تداول تجاوز 6 مليارات ريال.

 

وفي الكويت

عاد مؤشر الكويت 50 للارتفاع حيث ارتفع بنسبه 0.58% وهي تقدر بـ 39 نقطة ليصل لـ 6609 نقطة بقيم تداول تجاوز 35 مليون دينار.

أما في الأسواق الإماراتية

فقد انخفضت مؤشرات الأسواق واستقرت في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.39% وهي تقدر بـ19 نقطة ليصل إلى 4834 نقطة،كما انخفض مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.14%وهي تقدر بـ 14 نقطة ليصل إلى 9252 نقطة، بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم، والاسواق في ترقب خفض المركزيات الاوروبيه والفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لأنها المؤثر الاكبر علي انتعاش اسواق المال العالمية.

أداء البورصات الخليجية ببداية الأسبوع

وعن أداء مؤشرات أسواق الخليج في جلسة الأحد أولى جلسات الأسبوع.

والبدايه من المملكة السعودية حيث عاد مؤشراها الرئيسي للارتفاع حيث ارتفع بنسبة 0.30%وهي تقدر ب 45 نقطة ليصل إلى 11973 نقطة بقيم تداول تصل الى 6 مليارات ريال بنهاية الجلسة.

وفي الكويت  عاد مؤشر الكويت 50 للانخفاض حيث هبط بنسبة 0.07% وهي تقدر ب 5 نقاط ليصل إلى 6577 نقطة بقيم تداول تصل إلى 35 مليون دينار بنهاية جلسة التداول.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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