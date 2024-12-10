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إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محليا بالسوق المصري خلال 10 أشهر - أخبار كلمتك

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إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محليا بالسوق المصري خلال 10 أشهر - أخبار كلمتك

إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محليا بالسوق المصري خلال 10 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - مبيعات السيارات، أعلن تقرير مجلس معلومات السيارات “الأميك”، عن إجمالي مبيعات السيارات، خلال أول 10 أشهر من العام الجاري 2024، من يناير حتى  أكتوبر 2024 بإجمالي يصل نحو 78.427 ألف سيارة تتضمن الملاكي والنقل والأتوبيس معًا. 

 

ووفقا لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات، الاميك، فإن مبيعات السوق في نفس الفترة الموازية من العام الماضي بواقع 70.010 ألف مركبة بزيادة مبيعات حدثت في 2024 بواقع 12%. 

إجمالي مبيعات شركات السيارات  في 10 شهور بمصر.
 

وأوضح تقرير مجلس معلومات السيارات الأميك، ترتيب مبيعات شركات السيارات في مصر،  بما يتضمن الملاكي والنقل والأتوبيس معًا في أول 10 شهور من العام كالتالي: 
 

1- سيارات نيسان بمبيعات 11.800 ألف مركبة وحصة 15%.
 

2- سيارات شيري تأتي بالمركز الثاني بمبيعات أكثر من 10 آلاف مركبة وحصة 14%.
 

3- سيارات شيفروليه تصل للمركز الثالث بمبيعات بلغت 9.600 مركبة تقريبًا وحصة 12%.
 

4- في المركز الرابع ظهرت سيارات هيونداي بمبيعات 8.900 مركبة وحصة 11.5%.
 

5- سيارات تويوتا باعت 7900 مركبة بحصة 10% تقريبًا.
 

6- سيارات MG ظهرت في المركز السادس بمبيعات 4.900 مركبة وحصة 6%.
 

7- سيارات BYD باعت 4.088 مركبة بحصة 5%.
 

8- سيارات كيا بحصة 4% في المركز الثامن. 

إجمالي مبيعات السيارة المجمعة محليًا خلال  10 شهور 
 

وخلال تلك الفترة تم بيع أكثر من 46.729 ألف سيارة مجمعة محليًا بمصر بحصة 17% بينما كانت في نفس الفترة من العام الماضي قرابة 40 ألف مركبة. 

ارتفاع مبيعات المركبات المستوردة في 10 شهور
أما مبيعات المركبات المستوردة, فقد ارتفعت بزيادة 5% في أول 10 شهور من العام بإجمالي 31.698 ألف مركبة مقابل 30.172 ألف مركبة في نفس الفترة من العام الماضي. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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