القاهرة للاستثمار والتطوير تعلن عن طرح متميز لمصانع كاملة التجهيزات للمستثمرين بالروبيكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:29 مساءً - أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير، عن الطرح الأول بالمرحلة الثالثة من المدينة لعدد 43 مصنعا كامل التجهيزات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وتتمتع تلك المصانع بكافة الخدمات والمرافق والتجهيزات اللازمة.

وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير هي الشركة المنوطة بتطوير صناعة الجلود في مصر، حيث تدير مدينة الروبيكي للجلود وتقدم خدمات للشركات العالمية بهدف تطوير وتعزيز نمو قطاع الجلود في مصر.وتأسست في 22 مايو 2016، بموجب مرسوم صادر عن رئيس الوزراء بهدف تنمية الاقتصاد المصري في صناعة ودباغة الجلود والمنتجات الجلدية من خلال جذب المستثمرين للمساهمة والمشاركة في مشاريع التنمية الوطنية مثل مدينة الروبيكي الصناعية للجلود

ويأتي هذا في ضوء دعم وتوجيهات القيادة السياسية بتطوير مدينة الجلود بالروبيكي كمدينة عالمية متخصصة لإنتاج الجلود في كافة مراحل التصنيع،



كما أنه يأتي عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق/ مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المؤتمر الموسع للإعلان عن الطرح الأول للمرحلة الثالثة بالروبيكي أمس بحضور كبرى شركات الجلود المحلية والعالمية من كبار مصنعي ومصدري الجلود.

تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين بمقدم 25% وفترة سماح سنة من الأقساط وتقسيط حتى خمس سنوات وبفائدة 10% فقط



وأوضحت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير برئاسة الدكتورة ناهد يوسف ان المصانع المطروحة تشمل 20 مصنعًا بمساحة 2000م2، و6 مصانع بمساحة 1000م2، و17 ورشة انتاجية بمساحة 121م2، صممت تلك المصانع خصيصًا لصناعة المنتجات الجلدية والصناعات المكملة، وتوفر فرصًا استثمارية كبيرة، خاصة وأنه تم طرحها بأسعار تنافسية للمستثمرين..



حرصت الشركة تنفيذا لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل باتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم المستثمرين ورواد الأعمال مثل تبسيط كراسة الاشتراطات، تيسير كافة إجراءات التراخيص، الموافقات اللازمة للمصانع التي ستقام في مدينة الجلود بالروبيكي، وإقرار العديد من التيسيرات المالية والمهل الزمنية بما يسهم في تذليل المعوقات أمام أصحاب المشاريع ولزيادة الطاقات الإنتاجية لمثل هذه المشروعات

لأول مرة للشركة.. إتاحة التقدم إلكترونيا عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية".. بدءًا من 11 إلى 25 ديسمبر الجاري



وأعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير أن المصانع التي تم الإعلان عن طرحها بنظام التمليك، ومخصصة للمنتجات الجلدية (المنتج النهائي) ومستلزماتها ويتم فتح باب السحب والتقدم بالكراسات إلكترونيا خلال الفترة 11 حتى 25 ديسمبر الجاري عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، من خلال رابط "خدمات الطرح والتخصيص - طرح الروبيكي" وذلك بتسهيلات مالية كبيرة للحصول على المصنع ويقوم المستثمر بدفع 25% من سعر المصنع ويتم منحه فترة سماح سنة من الأقساط وسداد الباقي على أقساط متساوية تصل حتى 5 سنوات، وبفائدة سنوية 10% فقط وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك.

وصرح محمود محرز المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة بأن مدينة الروبيكي تتميز بتوافر منافذ بيع للمنتجات وكذا مركز تكنولوجي ومراكز تدريب متخصصة كما يتم تطبيق أنظمة أمان عالية من كاميرات مراقبة وحماية مدنية وشبكات مركزية للإطفاء وسلامة وصحة مهنية، كما تتميز المدينة بتطبيق المعايير والاشتراطات البيئية.

هذا وقد تم إنشاء المدينة وفقًا لنموذج المجمعات العنقودية حيث تتكامل مراحل المشروع الثلاث بكافة عناصر ومكونات سلاسل القيمة بدءًا من الدباغة والمعالجات الأولية للجلود مرورًا بالصناعات المكملة مثل الغراء والجيلاتين انتهاء بالمنتج النهائي والاكسسوارات الخاصة به.

مدينة الجلود بالروبيكى

تعتبر مدينة الروبيكى من أهم المدن الصناعية المتخصصة في صناعة الجلود التي صممت وفق أحدث المعايير العالمية، فهي مزودة ببنية تحتية متطورة وخدمات لوجيسيتية متكاملة، تم تصميمها لتكون صديقة للبيئة، أصبحت المدينة وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية مما ساهم في تعزيز مكانة مصر كقوة صناعية في مجال الجلود.

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