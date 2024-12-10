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انخفاض جديد للبصل والليمون يواصل قفزاته، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

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انخفاض جديد للبصل والليمون يواصل قفزاته، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

انخفاض جديد للبصل والليمون يواصل قفزاته، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:25 صباحاً - الثلاثاء 10/ديسمبر/2024 - 08:22 ص 12/10/2024 8:22:39 AM

اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

«كلمتك» تستعرض أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

 

اسعاغر الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

 

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو الطماطم  بين 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات..
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 7 إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 12 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 15 جنيهًا.

سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 9 جنيها إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 9 إلى 15 جنيها.

اسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 14 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 15 إلى 18 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 20 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.

 

سعر الخضار 
سعر الخضار 

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  1. تراوح سعر كيلو ملوخية من 10 إلى 12 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 16 إلى 20 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 11 إلى 17 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو بسلة من 26 إلى 30 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو سبانخ من 7 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بطاطا من 3.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن سعر الليمون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الثلاثاء؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 30 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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