التصديري للصناعات اليدوية: جار حصر البنود الجمركية المتشابكة مع القطاعات الصناعية الأخرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:25 مساءً - أكد هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، أن المجلس يعمل جاهدًا حاليًّا على حصر البنود الجمركية المتشابكة مع القطاعات الصناعية الأخرى، وكذلك ضم بنود جمركية Hscode جديدة ضمن صادرات المجلس ومنها الآلات الموسيقية المصنوعة اليدوية مثل الطبل والناي وغيرها.

تضارب حاليا في ما يتعلق بأرقام تصدير الحرف والصناعات اليدوية

وأوضح العيسوي أن هناك تضاربًا حاليًّا في ما يتعلق بأرقام تصدير الحرف والصناعات اليدوية للتشابك في البنوك الجمركية Hscode مع عدد من القطاعات التصديرية الأخرى ومنها الأثاث والجلود. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمه المجلس مساء اليوم الإثنين.

وأضاف العيسوي أنه عقب الانتهاء من ذلك الحصر، سيتم رفعها للجهات المختلفة من أجل حل ذلك التشابك وضم البنود الجديدة.

فرص كبيرة أمام قطاع الحرف اليدوية والتراثية

وقال رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، إن هناك فرصًا كبيرة أمام قطاع الحرف اليدوية والتراثية، مع التركيز على ضرورة الكم وليس الكيف.

وأشار إلى تحقيق نصف مليار دولار صادرات خلال عام واحد بزيادة 20% عن العام الماضي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أن القطاع يعمل فيه من 2 إلي 4 ملايين مواطن بصورة مباشرة، وقد يصل الرقم الي 16 مليون شخص يعملون في القطاع.

ولفت إلى أن المجلس يمتلك رؤية متكاملة لتعزيز الحرف اليدوية والإبداعية ودعم الحرفيين منها المادي والفني والتدريب.

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