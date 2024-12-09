أول تعليق رسمي من جاي زيجاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما - أخبار كلمتك

أول تعليق رسمي من جاي زيجاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما - أخبار كلمتك

القوات الإسرائيلية تحتل عدة قرى وبلدات في ريف دمشق الجنوبي - أخبار كلمتك

القوات الإسرائيلية تحتل عدة قرى وبلدات في ريف دمشق الجنوبي - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة وهذا سعر عيار 21 الآن - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة وهذا سعر عيار 21 الآن - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يزور بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يزور بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة 22، القبض على مختار السيوفي ونهاية صادمة لهيثم - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة 22، القبض على مختار السيوفي ونهاية صادمة لهيثم - أخبار كلمتك

اليوم، انعقاد العمومية العادية لاتحاد الكرة لاعتماد انتخاب قائمة هاني أبو ريدة بالتزكية - أخبار كلمتك

اليوم، انعقاد العمومية العادية لاتحاد الكرة لاعتماد انتخاب قائمة هاني أبو ريدة بالتزكية - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، واحتفاء خاص بالشيخ طه الفشني - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، واحتفاء خاص بالشيخ طه الفشني - أخبار كلمتك

الاتحاد الدولي: مقتل 104 صحفيين حول العالم في 2024 أكثر من نصفهم في غزة - أخبار كلمتك

الاتحاد الدولي: مقتل 104 صحفيين حول العالم في 2024 أكثر من نصفهم في غزة - أخبار كلمتك

محمد عبد الجليل: الأهلي قادر على التأهل إلى نهائي إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

محمد عبد الجليل: الأهلي قادر على التأهل إلى نهائي إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

مش هم دول، تصريح مثير لنجم الأهلي عن ضم عبد القادر وتريزيجيه ومصطفى محمد لقائمة الأحمر بمونديال الأندية - أخبار كلمتك

مش هم دول، تصريح مثير لنجم الأهلي عن ضم عبد القادر وتريزيجيه ومصطفى محمد لقائمة الأحمر بمونديال الأندية - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

التصديري للصناعات اليدوية: جار حصر البنود الجمركية المتشابكة مع القطاعات الصناعية الأخرى - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التصديري للصناعات اليدوية: جار حصر البنود الجمركية المتشابكة مع القطاعات الصناعية الأخرى - أخبار كلمتك

التصديري للصناعات اليدوية: جار حصر البنود الجمركية المتشابكة مع القطاعات الصناعية الأخرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:25 مساءً - أكد هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، أن المجلس يعمل جاهدًا حاليًّا على حصر البنود الجمركية المتشابكة مع القطاعات الصناعية الأخرى، وكذلك ضم بنود جمركية Hscode جديدة ضمن صادرات المجلس ومنها الآلات الموسيقية المصنوعة اليدوية مثل الطبل والناي وغيرها.

 

تضارب حاليا في ما يتعلق بأرقام تصدير الحرف والصناعات اليدوية

وأوضح  العيسوي أن هناك تضاربًا حاليًّا في ما يتعلق بأرقام تصدير الحرف والصناعات اليدوية للتشابك في البنوك الجمركية Hscode مع عدد من القطاعات التصديرية الأخرى ومنها الأثاث والجلود. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمه المجلس مساء اليوم الإثنين.

 

وأضاف العيسوي أنه عقب الانتهاء من ذلك الحصر، سيتم رفعها للجهات المختلفة من أجل  حل ذلك التشابك وضم البنود الجديدة.

 

فرص كبيرة أمام قطاع الحرف اليدوية والتراثية

 وقال رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، إن هناك فرصًا كبيرة أمام قطاع الحرف اليدوية والتراثية، مع التركيز على ضرورة الكم وليس الكيف.

وأشار إلى تحقيق نصف مليار دولار صادرات خلال عام واحد بزيادة 20% عن العام الماضي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أن القطاع يعمل فيه من 2 إلي 4 ملايين مواطن بصورة مباشرة، وقد يصل الرقم الي 16 مليون شخص يعملون في القطاع.

ولفت إلى أن المجلس يمتلك رؤية متكاملة لتعزيز الحرف اليدوية والإبداعية ودعم الحرفيين منها المادي والفني والتدريب.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق