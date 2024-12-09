التصديري للحرف اليدوية: نستهدف زيادة صادرات القطاع إلى 650 مليون دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:25 مساءً - كشف هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية، عن استهداف المجلس وصول صادرات الصناعات إلى 650 مليون دولار خلال الثلاثة سنوات القادمة.

نصف مليار دولار صادرات القطاع بزيادة 20 % عن العام الماضي

وأشار رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، إلى تحقيق نصف مليار دولار صادرات خلال عام واحد بزيادة تقدر بـ 20% عن العام الماضي.

16 مليون شخص يعملون في القطاع

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس مساء اليوم الإثنين، أن القطاع يعمل فيه من 2 إلى 4 ملايين مواطن بصورة مباشرة، وقد يصل الرقم إلى 16 مليون شخص يعملون في القطاع.

وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرةً أمام قطاع الحرف اليدوية والتراثية، مع التركيز على ضرورة الكم وليس الكيف.

رؤية متكاملة لتعزيز الحرف اليدوية والإبداعية

ولفت إلي أن المجلس يمتلك رؤية متكاملة لتعزيز الحرف اليدوية والإبداعية ودعم الحرفيين منها المادي والفني والتدريب.

وأشار إلى أن المجلس يعمل على فتح عدد من الأسواق الجديدة، عبر إستراتيجية استهدفت تعزيز الابتكار وتحسين جودة الإنتاج.

وقال إن قطاع الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية لم يعد ينظر إليه في إطار المسؤولية المجتمعية فقط، بل أصبح مكونًا أساسيًّا ذا ربحية عالية في الصناعات الإبداعية الحديثة والاقتصاد المعتمد على القيمة المضافة.

الحرف اليدوية عالميًا اكتسبت منظورًا جديدًا يجمع بين التصميم والإبداع

وأشار إلى أن الحرف اليدوية عالميًّا اكتسبت منظورًا جديدًا يجمع بين التصميم والإبداع، مما يعزز دورها كعامل اقتصادي مهم من خلال التكامل بين التصميم والصناعة والعائد علي الاستثمار وتعظيم قيم الصادرات المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.