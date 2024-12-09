"الحرف اليدوية والتراثية": تدشين معرض لتصدير منتجات القطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:15 مساءً - كشف هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والتراثية، عن تدشين معرض مخصص للحرف اليدوية والتراثية يكون تركيزه على الصادرات، لافتا إلى أنه يجري التوافق مع عدد من الجهات الحكومية.

بحاجة إلى التركيز على معارض تستهدف الأسواق الدولية



وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الإثنين بمقر المجلس، أن معرض “تراثنا” والذى تنطلق فعالياته يوم الخميس المقبل يعد فكرة جيدة لتطوير القطاع، موضحا انه معرض مخصص للسوق المحلي

وأوضح أننا بحاجة إلى التركيز على معارض تستهدف الأسواق الدولية التي يمكنها أن تكون سوق تصديري.

وأشار إلى أن المشاركة في المعارض الدولية مكلف على الشركات والحرفيين لذا ستجرى تنسيق مع القطاع الخاص من أجل إيجاد سبل دعم جديدة بجانب الدعم الحكومي لقطاع المعارض الدولية.

نستهدف تحقيق معدل نمو ما بين 20- 24% سنويا في صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة

وأكد العيسوي استهداف المجلس تحقيق معدل نمو ما بين 20- 24% سنويا في صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك تضارب حاليا فيما يتعلق بأرقام تصدير الحرف والصناعات اليدوية نظرا للتشابك في البنوك الجمركية Hscode مع عدد من القطاعات التصديرية الأخرى ومنها الاثاث والجلود.

يوجد عدد من الصناعات التراثية أوشكت على الاندثار



وكشف "العيسوي"، أن هناك عددًا من الصناعات التراثية أوشكت على الاندثار، لافتا الى ان هناك 50 حرفة يدوية اختفت تمام منذ عقود

واشار العيسوى إلى أن هناك حرف انتفي الغرض منها مثل صناعة "الطربوش والسيوف القديمة، وهناك صناعات أخرى حدث فيها بعض الضعف وهو ما سنركز عليه للوصول إلي منتجات ذات قبول دون الإخلال بطابعها التراثي.

تصديري الحرف اليدوية: نصف مليار دولار صادرات القطاع بزيادة 20 % عن العام الماضي

وأشار رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام قطاع الحرف اليدوية والتراثية، مع التركيز على ضرورة الكم وليس الكيف.

وأشار إلى تحقيق نصف مليار دولار صادرات خلال عام واحد بزيادة 20% عن العام الماضي.

وأضاف أن القطاع يعمل فيه من 2 إلي 4 ملايين مواطن بصورة مباشرة، وقد يصل الرقم الي 16 مليون شخص يعملون في القطاع

ولفت إلي أن المجلس يمتلك رؤية متكاملة لتعزيز الحرف اليدوية والإبداعية ودعم الحرفيين منها المادي والفني والتدريب.

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