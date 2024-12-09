أول تعليق رسمي من جاي زيجاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما - أخبار كلمتك

أول تعليق رسمي من جاي زيجاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما - أخبار كلمتك

القوات الإسرائيلية تحتل عدة قرى وبلدات في ريف دمشق الجنوبي - أخبار كلمتك

القوات الإسرائيلية تحتل عدة قرى وبلدات في ريف دمشق الجنوبي - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة وهذا سعر عيار 21 الآن - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة وهذا سعر عيار 21 الآن - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يزور بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يزور بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة 22، القبض على مختار السيوفي ونهاية صادمة لهيثم - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة 22، القبض على مختار السيوفي ونهاية صادمة لهيثم - أخبار كلمتك

اليوم، انعقاد العمومية العادية لاتحاد الكرة لاعتماد انتخاب قائمة هاني أبو ريدة بالتزكية - أخبار كلمتك

اليوم، انعقاد العمومية العادية لاتحاد الكرة لاعتماد انتخاب قائمة هاني أبو ريدة بالتزكية - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، واحتفاء خاص بالشيخ طه الفشني - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، واحتفاء خاص بالشيخ طه الفشني - أخبار كلمتك

الاتحاد الدولي: مقتل 104 صحفيين حول العالم في 2024 أكثر من نصفهم في غزة - أخبار كلمتك

الاتحاد الدولي: مقتل 104 صحفيين حول العالم في 2024 أكثر من نصفهم في غزة - أخبار كلمتك

محمد عبد الجليل: الأهلي قادر على التأهل إلى نهائي إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

محمد عبد الجليل: الأهلي قادر على التأهل إلى نهائي إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

مش هم دول، تصريح مثير لنجم الأهلي عن ضم عبد القادر وتريزيجيه ومصطفى محمد لقائمة الأحمر بمونديال الأندية - أخبار كلمتك

مش هم دول، تصريح مثير لنجم الأهلي عن ضم عبد القادر وتريزيجيه ومصطفى محمد لقائمة الأحمر بمونديال الأندية - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

تباين أسعار الأسمدة اليوم الاثنين في الأسواق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تباين أسعار الأسمدة اليوم الاثنين في الأسواق - أخبار كلمتك

تباين أسعار الأسمدة اليوم الاثنين في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:15 مساءً - تباين أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

 

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

 

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

 

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 19180 جنيهًا للطن، بارتفاع 805 جنيهات عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

 

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

 

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

 فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.

 

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

 

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 10536.1 جنيه للطن، بارتفاع 1537 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

 

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

 

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

 

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

 

انخفاض أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 13925 جنيهًا، بانخفاض 202 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

 

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

 

 أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار سلفات النشادر 20.6% في الأسواق من 5000 جنيه إلى 18 ألف جنيه للطن.

 

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

 

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20300جنيهًا للطن، بارتفاع 875 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

 

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

 

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

 

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط  سعر يوريا 46.5% عادي نحو 11661.5 جنيه للطن، بارتفاع 1852 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

 

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

بزيادة تصل 22 جنيهًا، ارتفاع أسعار اللحوم اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق