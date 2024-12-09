أسعار زينة الكريسماس في المحال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:15 مساءً - أسعار زينة الكريسماس في المحال، تبدأ احتفالات الكريسماس أو عيد الميلاد في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر وحتى 7 يناير من كل عام، التي تتميزبطابع خاص منها مظاهر الاحتفالات بشراء شجرة عيد الميلاد وتزينها بأشكال زينة الكريسماس الشهيرة.

اسعار زينة الكريسماس، كلمتك

طرح أشكال مختلفة من زينة عيد الميلاد

ومع قرب احتفالات الكريسماس بدأت المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية في طرح أشكال مختلفة من زينة عيد الميلاد.

اسعار زينة الكريسماس، كلمتك

أسعار زينة الكريسماس في المحال التجارية

وعليه تستعرض «كلمتك» أسعار زينة الكريسماس في المحال التجارية في السطور الأتية:

بلغ سعر إكليل كريسماس يعمل بالبطارية مضاء بطول 6.7 قدم مع 20 مصباح وتوت أحمر ومخاريط صنوبر لتزين شجرة الكريسماس نحو 144 جنيهًا.

بلغ سعر إكليل كريسماس باضواء زينة للشجرة ورف موقد الحطب مع مخاريط صنوبر وتوت أحمر مضيء نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر 12 قطعة زينة شجرة الكريسماس مع قصب حلوى للتعليق وقلادة الحلوى معلقة باللون أبيض وأحمر نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر أجراس جلجل ذهبية حمراء مع شريط أحمر ذهبي للحائط زينة معلقة أو تعلق على شجرة الكريسماس نحو 77 جنيهًا.

بلغ سعر مجموعة زينة عيد الميلاد منصنوعة من البلاستيك ومكونة من 20 قطعة أجراس وسانت وقيونكات ومخاريط صنوبر وتعليقات شجة الكريسماس نحو 90 جنيهًا.

اسعار زينة الكريسماس، كلمتك

سعر زينة الكريسماس في المحال التجارية

تراوح سعر أغصان توت صناعية مع فازة لزينة شجرة الكريسماس مكونة من 10 قطع من 118 إلى 140 جنيهًا. تراوح سعر سلسلة مصابيح ليد مع 100 لمبة أضواء ديكور حائط رقائق الثلج من 95 إلى 117 جنيهًا. بلغ سعر زينة كريسماس مضادة للكسر على شكل كرات تتكون من 24 قطعة نحو 138 جنيهًا. بلغ سعر أضواء معلقة للكريسماس على اشكال سانت والشجرة والجرس كبيرة الحجم نحو 450 جنيهًا. تراوح سعر مجموعة كرات شجرة الكريسماس للتزيين ذهبية معلقة كبيرة مقاومة للكسر تتكون من 24 قطعة من 282 إلى 292 جنيهًا. بلغ سعر كرات زينة الكريسماس مقاس 4 سم لتزين شجرة عيد الميلاد نحو 290 جنيهًا. بلغ سعر كرات الكريسماس المقاومة للكسر لون فضي نحو 120 جنيهًا.

اسعار زينة الكريسماس، كلمتك

اسعار زينة الكريسماس في المحال التجارية

تراوح سعر شرائط زينة سميكة للمنزل أو لتزين شجرة الكريسماس طول 10 أمتار من 97 إلى 155 جنيهًا.

بلغ سعر أجراس جلجل ذهبية أو حمراء مع شريط احمر ذهبي تعلق على الحائط أو لتزين شجرة الكريسماس نحو 149 جنيهًا.

تراوح سعر ستارة أضواء على شكل شجرة الكريسماس ونجوم لون أصفر 3 متر من 495 إلى 782 جنيهًا.

بلغ سعر 8 قطع زينة أجراس الكريسماس لتزين شجرة رجل الثلج أو العجوز أو الدب مصنوعة من قماش غير منسوج نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر صندوق هدايا صغير لتزين شجرة الكريسماس للتعليق طول 4 سم نحو 125 جنيهًا.

تراوح سعر جرس لتزين شجرة الكريسماس علبة تتكون من 12 قطعة متعددة الألوان من 57 إلى 82 جنيهًا.

تراوح سعر زينة شجرة الكريسماس على شكل نجمة ذهبية لامعة مقاس 10 أنشات بتصميم مجوف من 183 جنيهًا إلى 190 جنيهًا.

اسعار زينة الكريسماس، كلمتك

سعر زينة الكريسماس في المحال التجارية

بلغ سعر كرات زينة صغيرة بتصميم حديث وعصري لتزين شجرة الكريسماس مجموعة تتكون من 36 قطعة نحو 180 جنيهًا. بلغ سعر مصابيح فيري لايتس بطولة 10 أمتار تتكون من 100 مصباح ليد صغيرة تعمل بالبطارية مصنوعة من النحاس بلون ابيض نحو 300 جنيه. تراوح سعر مصابيح ليد مكونة من 100 لمبة لتزين شجرة الكريسماس بطول 10 أمتار بلون أبيض ساطع من 89 جنيهًا إلى 95 جنيهًا.

اسعار زينة الكريسماس، كلمتك

اسعار زينة الكريسماس، كلمتك

اسعار زينة الكريسماس، كلمتك

اسعار زينة الكريسماس، كلمتك

اسعار زينة الكريسماس، كلمتك

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