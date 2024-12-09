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الرئيسية مال واقتصاد

التصديرى للحرف اليدوية: تطوير منتجات جديدة لتلبية متطلبات المستهلكين في الأسواق المستهدفة - أخبار كلمتك

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التصديرى للحرف اليدوية: تطوير منتجات جديدة لتلبية متطلبات المستهلكين في الأسواق المستهدفة - أخبار كلمتك

التصديرى للحرف اليدوية: تطوير منتجات جديدة لتلبية متطلبات المستهلكين في الأسواق المستهدفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:15 مساءً - كشف هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية،  أن القطاع استطاع تصدير مستحضرات التجميل يدوية الصنع إلى الصين. لافتا إلى أن الصين رغم كونها أحد المنافسين في الصناعات اليدوية إلا أنها من الأسواق الضخمة المستهدفة نظرا لأن بها قوة شرائية 1.5 مليار نسمة.

تطوير بعض المنتجات 

وأشار  خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بمقر المجلس مساء اليوم الاثنين إلى انه يتم حاليا تطوير بعض تلك المنتجات منها "اللوف من جريد النخيل وغيرها من اجل تلبية متطلبات المستهلكين في الاسواق المستهدفة.

 

 

تشكيل 4 لجان فرعية داخلية بالمجلس

وأضاف العيسوي أنه تم تشكيل 4 لجان فرعية داخلية بالمجلس، كل منها تركز على جانب معين من التحديات والفرص التي تواجه القطاع، وتتمثل في ” الريادة الصناعية والتنمية المستدام، خدمة المجتمع، حماية الإبداع والتراث، البحث والإبداع”.

بعض التحديات التي تواجه التصدير لأفريقيا  

وعن الاسواق الأفريقية المستهدف التصدير إليها، أوضح العيسوى  أن هناك بعض التحديات التي تواجه التصدير لأفريقيا خاصة فيما يتعلق باللوجيستيات والشحن وضمان الصادرات،  موضحا انه على الرغم  من ذلك فهناك بعض الأسواق مثل اوغندا وزامبيا يتم التصدير لها خاصة فيما يتعلق بالأثاث الحرفي والتراثي مثل الأرابيسك وغيرها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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