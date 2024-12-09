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تعرف على سعر السكر اليوم الاثنين في السوق - أخبار كلمتك

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تعرف على سعر السكر اليوم الاثنين في السوق - أخبار كلمتك

تعرف على سعر السكر اليوم الاثنين في السوق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:49 مساءً - سعر السكر، يتطلع الكثير من المستهلكين لمعرفة سعر كيلو السكر بالمحال التجارية والأسواق، نظرًا لكون السكر من المواد الأساسية التي تخضع لتقلبات واضحة في الأسواق.

 

أسعار السكر اليوم الاثنين 

سجل السكر المعبأ اليوم وفقا لآخر تحديث لسعر السكر على بوابة مجلس الوزراء نحو 35.52 جنيه للكيلو.

سعر السكر
سعر السكر

سعر السكر التموينى 

يبلغ سعر كيلو السكر المخصص للمواد التموينية نحو 12.6 جنيه.

تعرف على حجم إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

 

 

 

 

سعر السكر اليوم
سعر السكر اليوم

 

مستقبل أخضر لسكر مصر.. خطط مشتركة لحماية البيئة وزيادة الإنتاج

يكتسب موضوع تطوير صناعة السكر أهمية بالغة، فالاستدامة هي كلمة السر في عصرنا الحالي، ويعتبر السكر منتجا يعتمد عليه الملايين في حياتهم اليومية، وله تأثير كبير على البيئة والمجتمعات المحلية.

وفي إطار ذلك، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة أطر التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات حماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة في قطاع الصناعات الغذائية ولا سيما تنفيذ خطط مشتركة للإصحاح البيئي لمصانع السكر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أنه من الضرورى تحديد التحديات التى تواجه كل مصنع من مصانع السكر، وطرق التغلب عليها، كما اقترحت سيادتها ضرورة إعداد عرض متكامل لوضع كل مصنع من حيث الصرف الصناعى، وأبراج التبريد، واستخدام وقود الباجاس، على ان يتم توضيح محاور العمل التى العمل عليها، والعقبات  التى تم العمل على حلها خلال السنوات الماضية، والمشكلات الحالية والحلول المقترحة والتكلفة الاجمالية، والتوصيات تمهيدا للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث اتفق الطرفان على إعداد هذا المقترح ومناقشته فى اقرب وقت.

 

سعر السكر
سعر السكر

توجيهات رئاسية عليا بمتابعة العقبات التى تواجه مصانع السكر

 وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن  تقديرها للتنسيق  الفعال والتعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية لحماية الموارد المائية من التلوث وبالأخص من منشآت صناعة السكر، وايضا الجهود المبذولة لتوفيق الأوضاع البيئية لتلك المصانع، لافتة إلى أنه هناك توجيهات من رئيس الجمهورية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الوضع الراهن والمشكلات والعقبات التى تواجه تلك المصانع وطرق التغلب عليها.

ضم الاجتماع عددًا من قيادات الوزارتين، حيث حضر عن وزارة البيئة: الدكتورة شيرين فكري، مساعد الوزيرة للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، الدكتور عيد الراجحي، وعن وزارة التموين: اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية،والكيميائي صلاح فتحي، رئيس شركة السكر،وهاني العراقي، مدير عام المركز الإعلامي 

وناقش الاجتماع سبل تعزيز الممارسات المستدامة في قطاع مصانع الصناعات الغذائية، وتقليل الهدر والفاقد في الطاقة وإدارة المخلفات بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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