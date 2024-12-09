ماذا تفعل إذا قمت بتحويل مبلغ مالي بالخطأ عبر إنستاباي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:30 مساءً - يبحث العديد من عملاء البنوك عن الطرق والخطوات التي يجب اتباعها بهدف استرداد أموال يتم تحويلها بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي.

وأوضح مسئولو التطبيق أن هناك عدة خطوات يجب على العملاء اتباعها فور تحويل أموالهم بالخطأ وهي كالتالي:

التواصل السريع مع البنك المسجل عليه حساب العميل.

تقديم طلب يسمى بـ«النوايا الحسنة» من أجل استرداد المبلغ من الشخص المحول إليه بالخطأ، وذلك من خلال الرقم المرجعي للمعاملة.

بعد تقديم طلب النوايا الحسنة، سيتواصل البنك مع الشخص المحول إليه المبلغ بالخطأ.

في حالة رفض الشخص المحول إليه المبلغ على الحساب البنكي فيجب اتخاذ إجراءات قانونية من خلال تحرير محضر بمباحث الإنترنت وتقديم كافة الأدلة اللازمة والتي تتضمن «استخراج ما يفيد تحويل الأموال، إثبات عدم وجود أي صلة تربط العميل بالمحول له، وإثبات عدم رده للمبلغ، وجود تشابه بين الرقم المراد تحويل الأموال له والرقم الخطأ»، وانتظار نتيجة التحقيق.

كذلك يمكن التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالبنك، أو تقديم شكوى بالمعاملة إلى البنك المركزي المصري.

تحويل المبلغ بالخطأ على محفظة إلكترونية

وفي سياق متصل وفي حالة تحويل مبلغ مالي على محفظة إلكترونية من خلال انستاباي بالخطأ يجب مراجعة شركة الاتصال الصادر عنها المحفظة الإلكترونية وفي حالة عدم وجود محفظة إلكترونية مسجلة بالرقم المحمول المحول إليه المبلغ سوف يتم رد المبلغ إلى حسابك خلال عدة أيام.

وفي حالة أن الرقم المحمول إليه المبلغ المالي مسجل عليه محفظة إلكترونية فيجب التواصل معه لاسترداد الأموال، وإذا رفض إعادتها يجب اتخاذ الإجراءات القانونية عن طريق إبلاغ في مباحث الانترنت وتقديم الأدلة التي تثبت التحويل كما ذكرنا أعلاه.

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