بالأرقام، إجمالى مبيعات سيارات "البيك أب" خلال أكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:10 مساءً - مبيعات سيارات النقل.. كشف تقرير مجلس معلومات السيارات الأميك، عن إجمالى مبيعات السيارات البيك اب بالسوق المصرى خلال شهر أكتوبر الماضى، بعد نموها بشكل ملحوظ فى المبيعات، على عكس الأشهر الماضية، وبلغت نسبة زيادة المبيعات نحو 62%.

إجمالى مبيعات سيارات البيك اب خلال شهر أكتوبر

ووفقأ لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات الاميك، إجمالى مبيعات السيارات البيك اب بالسوق المصرى خلال شهر أكتوبر الماضى والتى بلغت نحو 62% لصالح سيارات البيك اب، و30% لصالح سيارات النقل المتوسطة، وكانت مبيعات الميني بيك أب فان بلغت نسب مبيعاتها نحو 5%، وبلغ اجمالى مبيعات الشاحنات الثقيلة نحو 1%، وفيما يخص الشاحنات المتوسطة 1%.

انخفاض مبيعات النقل في أكتوبر بمصر



وأوضح تقرير مجلس معلومات السيارات الاميك، أن سيارات النقل، لم تحصل على نسب مبيعات مرتفعه خلال شهر أكتوبر الماضى، مثلما وفقت الأتوبيسات والملاكي, حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 25%. ووصلت الي 760 سيارة نقل في أكتوبر 2024 مقارنة بعدد 1012 سيارة نقل في أكتوبر 2023.

إجمالى مبيعات سيارات النقل في 10 شهور



وأفاد تقرير مجلس معلومات السيارات الاميك، مبيعات النقل في أول 10 شهور من 2024 , فقد ارتفعت بدورها بمختلف الفئات بمعدل أقل من 1%, حيث سجلت 10.389 ألف سيارة بينما كانت في الفترة الموازية من 2023 بواقع 10.379 سيارة نقل.

وفى ذات السياق، كشفت شعبة السيارات، بالغرف التجارية، عن دور الحكومة الملحوظ خلال الفترات الماضية، بشأن توطين صناعة السيارات، ودعم التجميع المحلي الذي يتميز بالكفاءة والجودة لإنتاج طرازات جديدة ودخول شركات جديدة لمجال التصنيع لأول مرة بمصر.

شركات تبدأ في التجميع المحلي لأول مرة بالسوق المصرية

وأوضحت شعبة السيارات، أن شركات كبرى تدعم خطة الحكومة في توطين صناعة السيارات، وحرصت هذه الشركات علي وضع مخطط لإنشاء مصانع تجميع السيارات لسد احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض لدول الشرق الأوسط ما يسهم في توفير العملة الصعبة، وتعد سيارات سيتروين وبالتحديد الطراز الجديد سيتروين C4 X، من أبرز السيارات التي يتم تجميعها محليا خلال الفترة المقبلة.

الدول التي شاركت في التصنيع المحلي بمصر

وتابعت شعبة السيارات، أن الصين من أبرز الدول التي تدعم مصر في تصنيع السيارات وظهر ذلك من خلال تصنيع سيارات صينية عديدة, وهناك استثمارات جديدة بدأت بالفعل أو تبدأ قريبًا.

أهم الشركات التي تصنع السيارات الصيني بمصر



وعن أهم الشركات التي بدأت في تنفيذ مخطط الحكومة، أشارت الشعبة، إلى أن المنصور للسيارات التي تصنع سيارات MG وغبور التي تصنع سيارات شيري بمصر والأمل التي تصنع بي واي دي, ومن بين الاستثمارات الجديدة التي بدأت بمصر تصنيع سيارات إكسيد مع وجود خطط لتصنيع سيارات جيتور وبايك وغيرها من العلامات الصينية بمصر.

استمرار التوسع الصيني بقطاع المركبات بمصر



وأشارت شعبة السيارات، إلى استمرار التوسع الصيني في السيارات بمصر سواء بالاستيراد أو التصنيع المحلي. وأوضحت أن بعض الشركات نجحت ومستمرة، بينما هناك شركات أخرى خرجت من الصور وبعضها بالفعل عاد من جديد للسوق المحلي مع توكيلات جديدة.

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