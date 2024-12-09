بسعر 13.85 جنيها للسهم، إدراج أسهم المصرف المتحد في السوق متوسط النشاط غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:30 مساءً - قررت لجنة العمليات بالبورصة المصرية، إدراج أسهم المصرف المتحد في السوق متوسط النشاط المتضمن الأوراق المالية التي يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، على أن يتم بدء التداول اعتبارًا من جلسة تداول غدًا الثلاثاء، بسعر فتح (السعر المرجعي) للسهم،و هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 13.85 جنيه للسهم

الحدود السعرية للسهم

وقررت اللجنة، أن تكون الحدود السعرية للسهم صعودًا وهبوطًا في أول يوم تداول ضعف الحدود السعرية بالسوق المدرج به السهم، أي بنسبة 40%، مع عدم إعمال آليات الإيقاف المؤقت وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد، واعتبارًا من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية للسهم طبقًا لما هو مطبق بالسوق المدرج به، وفيما يخص آلية استقرار سعر السهم في السوق عقب الاكتتاب يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR)لمدة 30 يومًا ميلادية تبدأ من أول جلسة تداول على أسهم الشركة (من يوم 10 ديسمبر إلى يوم 8 يناير 2025، يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام البالغ 13.85 جنيه للسهم ويحق للمساهمين راغبي البيع من المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الاسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الطرح العام ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون مشتراة من خلال الطرح العام والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه.

ضوابط ومحاذير على شركات السمسرة

وحظرت البورصة، على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة،و لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح، وعلى أن تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع الشروط الواردة بهذا البند وإلغاء أوامر الحجز المخالفة (يترتب على الغاء أوامر الحجز الغاء أوامر البيع ).

تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد

وأعلنت البورصة المصرية، بجلسة تداول الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024، عن تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد (UBEE.CA)، وذلك لعدد 330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأس المال المصدر بسعر 13.85 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 4,570,500,000 جنيه وذلك كما يلى:

- الشريحة الأولى (الطرح الخاص): عدد 313.5 مليون سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 28.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 4,341,975,000 جنيه.

- الشريحة الثانية (الطرح العام): عدد 16.5مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالى الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 1.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 228,525,000 جنيه.

وتميزت عملية قيد وطرح أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية بحرفية عالية في إطار من التنسيق التام بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ومدير الطرح وكافة شركات السمسرة التي شاركت في عملية الطرح، حيث تقدم البنك بطلب القيد بتاريخ 16-أكتوبر-2024 ووافقت لجنة القيد على قيد أسهمه بتاريخ 23-أكتوبر-2024، وتم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الأولى (الطرح الخاص) في الفترة من 20-نوفمبر-2024 إلى 25-نوفمبر-2024، في حين تم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الثانية (الطرح العام) في الفترة من 27-نوفمبر-2024 إلى 3-ديسمبر-2024، وتم تنفيذ الطرح بالكامل في بداية جلسة تداول اليوم 4-ديسمبر-2024، كما تمت إتاحة رد الأموال الفائضة إلى حسابات عملاء الطرح في ذات اليوم.

هذا وقد تم تغطية الطرح الخاص 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام نحو 59 مرة بنسبة تخصيص 1.7 %.





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