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ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض وانخفاض البط اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

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ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض وانخفاض البط اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض وانخفاض البط اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم ، ارتفاعًا، تراوح ما بين 50 قرشًا وجنيهين، بينما انخفض سعر البط انخفاضات ما بين 10 جنيهات و12 جنيهًا، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن اليوم والشركات المنتجة للكتاكيت.

 

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

 

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 34 إلى 40 جنيهًا، بارتفاع جنيه، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 28 و28.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

 

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سعر البط اليوم في بورصة الدواجن والطيور، كلمتك

 

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم

وتستعرض «كلمتك» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر؛ في السطور الآتية:

 

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

 

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 18 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو بين 17 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 11 جنيها إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 14 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 60 جنيهًا.

 

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

 

 أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 

وعن أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

 

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

 

  • بلغ سعر كتكوت أربو نحو 40  جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 39 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روص من 34 إلى 42 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 35 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 25 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 37 جنيهًا.

 

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سعر البط اليوم في بورصة الدواجن والطيور، كلمتك

 

أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 39 إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 12 جنيها عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر بط فرنساوي من 17.5 جنيه إلى 18.5 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح  سعر بط بغال محلي من 48 إلى 49 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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