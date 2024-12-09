قرار دولي صارم ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

قرار دولي صارم ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

إعلامي يقوم بزيارة كامل الخوداني عقب وقت قصير من محاولة الاغتيال ويتحدث عن حالته الصحية - أخبار كلمتك

إعلامي يقوم بزيارة كامل الخوداني عقب وقت قصير من محاولة الاغتيال ويتحدث عن حالته الصحية - أخبار كلمتك

حنان مطاوع تكشف أسرارا تخص والدها الراحل كرم مطاوع لأول مرة - أخبار كلمتك

حنان مطاوع تكشف أسرارا تخص والدها الراحل كرم مطاوع لأول مرة - أخبار كلمتك

رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية يستعرض استراتيجية زيادة الصادرات - أخبار كلمتك

رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية يستعرض استراتيجية زيادة الصادرات - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد مواجهة إنيمبا في نيجيريا - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد مواجهة إنيمبا في نيجيريا - أخبار كلمتك

بعد اعتدائه على مدربه، أول تحرك من مجلس المنصورة ضد اللاعب أحمد شاهين - أخبار كلمتك

بعد اعتدائه على مدربه، أول تحرك من مجلس المنصورة ضد اللاعب أحمد شاهين - أخبار كلمتك

إثيوبيا ترسل طائرتين محملتين بالأسلحة إلى منطقة كيسمايو والصومال تفضح الأمر - أخبار كلمتك

إثيوبيا ترسل طائرتين محملتين بالأسلحة إلى منطقة كيسمايو والصومال تفضح الأمر - أخبار كلمتك

بن عديو يتحدث عن عهد جديد لهؤلاء - أخبار كلمتك

بن عديو يتحدث عن عهد جديد لهؤلاء - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يؤكد الاهتمام بالإسراع في طرح تخطيط وتطوير منطقة «منف» الأثرية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يؤكد الاهتمام بالإسراع في طرح تخطيط وتطوير منطقة «منف» الأثرية - أخبار كلمتك

القوى الوطنية والإسلامية فى غزة تشكر مصر والرئيس السيسى لجهود وقف العدوان - أخبار كلمتك

القوى الوطنية والإسلامية فى غزة تشكر مصر والرئيس السيسى لجهود وقف العدوان - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والبلطي في سوق العبور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والبلطي في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والبلطي في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - الإثنين 09/ديسمبر/2024 - 05:48 م 12/9/2024 5:48:36 PM

اسعار السمك اليوم،
اسعار السمك اليوم، كلمتك

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

 

أسعار السمك والجمبري اليوم الإثنين

 «كلمتك» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024، في السطور التالية:

 

اسعار السمك اليوم
اسعار السمك اليوم

 

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 69 إلى 75 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 64 إلى 68 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة خليجي من 70 إلى 80 جنيها للكيلو.
  • تراوح  سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر برانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 190 إلى 290 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 190 إلى 290 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.
اسعار السمك اليوم
اسعار السمك اليوم

 

اسعار كيلو السمك اليوم في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو مرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو مرجان وسط من 100 إلى 150 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو بربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.
  5. تراوح سعر كيلو بربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.

اسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 230 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 670 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 180 جنيهًا حسب الحجم، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

سعر السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

  1. تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيه للكيلو.
  3. تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

الطماطم تسجل 5.5 جنيه، أسعار الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق