مصر تستضيف مؤتمر الاتحاد الدولي للمعارض 28 أبريل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - وقعت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات برئاسة اللواء شريف الماوردي، بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولي للمعارض (UFI) برئاسة سعيد الشنفري، نائب أول لرئيس الإتحاد، للمساهمة فى تطوير صناعة المعارض المصرية وزيادة معدلات المشاركة المصرية فى المعارض الدولية، والاستعدادات المصرية لإستضافة مؤتمر الإتحاد الدولي للمعارض (UFI) لخدمات المعارض بحضور وفود من 90 دولة، خلال الفترة من 28- 30 أبريل 2025.

كما تستعد الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ممثلة عن جمهورية مصر العربية فى استضافة مؤتمر الإتحاد الدولي للمعارض (UFI) لخدمات المعارض، والذي يعد أبرز حدث سنوي للاتحاد يجمع بين رواد صناعة المعارض فى الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم، وبحضور ممثلين من 90 دولة.

رئيس هيئة المعارض: إطلاق معرض مصاحب للمؤتمر لإبراز آخر التطورات العالمية فى صناعة المعارض

واستقبل اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وفد من الإتحاد الدولي للمعارض (UFI) يرأسهم سعيد الشنفري، نائب أول لرئيس الإتحاد وناجي حداد، المدير الإقليمي للاتحاد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لبحث الاستعدادات النهائية لاستضافة المؤتمر.

في بداية اللقاء، رحب اللواء شريف الماوردي بأعضاء الاتحاد الدولي للمعارض، مشيرًا إلى أهمية عودة مصر إلى "اليوفي"، التي تُعد أداة فعالة لاقتحام الأسواق الدولية وتنظيم المعارض التجارية قائلًا: "الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي انضمت لمنظمة المعارض الدولية، والتي تجمع بين الفاعلين في صناعة المعارض لدعم الأسواق العالمية وتعزيز التعاون الدولي".

وأعرب رئيس هيئة المعارض المصرية عن سعادته لاستقبال فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لخدمات المعارض الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمعارض "اليوفي"، خاصة أن مصر استضافت تلك الفعاليه فى عام 2003.

نتعاون مع جميع الشركات الوطنية المتخصصة فى تنظيم المعارض للخروج بحدث عالمي يليق بمصر

وتابع "الماوردي"، أن الهيئة المصرية سوف تسخر كافة إمكانياتها لتنظيم المعرض الدولي لصناعة المعارض، والذي يضم وفود دولية رائدة فى صناعة المعارض.

وأكد أنه سيتم لأول مرة تنظيم معرض مصاحب للمؤتمر الدولي لمؤتمر صناعة المعارض، لإبراز آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا تنظيم المعارض وآليات للعرض الحديث، مشيرا إلى أنها تعد خطوة جيدة تعكس قوة مصر وإمكانياتها لاستضافة كافة الفعاليات الدولية.

وعقب ذلك قام اللواء شريف الماوردي، بتوقيع 4 اتفاقيات رعاية مع عدة جهات مشاركة بقوة فى فعاليات المؤتمر الدولي لصناعة المعارض، وهم: الاتحاد العربي للمعارض ممثلا عنهم أحمد الديب الأمين العام للاتحاد، والدكتور احمد علام رئيس مجلس إدارة شركة آرت لاين لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية، وهاني خفاجي، المدير العام لشركة إنفورما إيجيبت لتنظيم المعارض، ومحمد الشريف، رئيس شركة بيراميدز انترناشيونال لتنظيم المعارض.

وقال اللواء شريف الماوردي، إنه سيتم التعاون مع جميع الجهات المعنية لنجاح الحدث الدولي والترويج لمصر على المستوى التجاري والسياحي والاستثماري، متوقعا مشاركة قوية من قبل الاتحاد العربي للمعارض وجميع الشركات الوطنية المتخصصة فى صناعة المعارض.

وتابع رئيس الهيئة المصرية، أن هذا الحدث يعد فرصة ذهبية لتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية في قطاع المعارض، والذي يُعتبر أحد المحاور الأساسية لتنمية التجارة والصناعة والسياحة على المستوى العالمي.

وفى السياق ذاته أشاد سعيد الشنفري، نائب أول لرئيس الإتحاد الدولي للمعارض "اليوفي"، بكافة إمكانيات هيئة المعارض المصرية، مؤكدا أن صناعة المعارض تقوم بدور المحرك غير المباشر لدعم الاقتصاد للدول المستضيفة للمعارض الدولية، والتي تسهم فى نمو حركة التجارة ومعدلات السياحة والصناعة.

وتابع النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي للمعارض، أن مصر رائدة فى صناعة المعارض إذ تعد من أوائل الدول التي بدأت فى تنظيم المعارض.



وتوقع أن يشارك فى الحدث أكثر من ألف زائر دولي متخصص فى صناعة المعارض من مختلف الدول الأعضاء.

كما أعرب ناجي حداد، المدير الإقليمي للاتحاد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال اللقاء، عن سعادته لاستضافة مصر أبرز حدث سنوي للإتحاد يضم جميع الأعضاء الدوليين فى صناعة المعارض تحت مظلة الهيئة المصرية للمعارض.

وأكد المدير الإقليمي للاتحاد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الإتحاد الدولي يعمل على دعم صناعة المعارض فى جميع الدول كونها المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير وحركة التبادل التجاري بين الدول.

وأضاف أن صناعة المعارض تسهم فى تحقيق عوائد اقتصادية تتجاوز 200 مليار دولار سنويا، وفق آخر دراسة نفذها الاتحاد بشأن التعرف على حجم الأثر الاقتصادي من صناعة المعارض على الدول.

وفى نهاية الزيارة تفقد الوفد صالات العرض الرئيسية وقاعة نفرتيتي والحديقة الصينية، للتعرف على أهم الصالات التي سوف تحتضن المعرض والمؤتمر الدولي.

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