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أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والكاكا في سوق العبور - أخبار كلمتك

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أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والكاكا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والكاكا في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - الإثنين 09/ديسمبر/2024 - 02:30 م 12/9/2024 2:30:32 PM

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين، الموافق 9 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

 

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

 وتستعرض «كلمتك» أسعار الفواكه في  سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 9 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

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اسعار الفاكهة اليوم

 

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 6 إلى 11 جنيهًا.

 

أسعار الفاكهة في سوق العبور 

  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 140 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.

 

سعر الفاكهة 
سعر الفاكهة 

 

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين

  • تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو جوافة من 16 إلى 26 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الرمان من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر الفراولة من 30 إلى 40 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 10 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

 

أسعار الفاكهة اليوم

  1. تراوح سعر كيلو كاكا من 22 إلى 32 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 35 إلى 50 جنيهًا.
  3. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  4. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  5. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.

 

سعر الفاكهة اليوم
سعر الفاكهة اليوم

 

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

  1. تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  2. تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.

 

سعر الفواكه في سوق العبور اليوم الإثنين

  • تراوح سعر قشطة عبدالرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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